La freidora de aire no es milagrosa: Todo depende de lo que cocinas, no del aparato

La freidora de aire es una gran aliada para quienes buscan comer más ligero, sin sacrificar la textura crujiente de sus platos favoritos. Sin embargo, no es un aparato milagroso que, por sí solo, convierte la comida en saludable.

Según el médico Manuel Viso, este electrodoméstico es eficaz porque permite cocinar con menos aceite y, por lo tanto, con menos calorías. A pesar de ello, Viso, reconocido divulgador de hábitos saludables en conferencias, videos y programas de radio en España, advierte que “no es magia negra, la clave está en lo que metes dentro”.

El experto explica que “la freidora de aire promete menos aceite y menos calorías, pero no es magia. La ciencia demuestra que, al cocinar sin tanto aceite, se reducen las calorías y, a la vez, se minimiza la formación de acrilamida“.

Viso añade que este compuesto dañino “se forma en alimentos con almidón como papas, pan, empanados y galletas, especialmente cuando se cocinan a temperaturas elevadas, por encima de 170 °C”.

El especialista es contundente con su advertencia: “Si metes croquetas, sanjacobos o nuggets ultraprocesados, la freidora de aire no convierte la basura en brócoli”.

¿Qué es la acrilamida y por qué debemos evitarla?

La acrilamida es una sustancia que se forma cuando cocinamos alimentos con carbohidratos, como papas, pan y cereales, a altas temperaturas. Este proceso ocurre tanto en casa como en restaurantes e incluso en la industria alimentaria.

El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC) clasifica la acrilamida como “probablemente carcinógeno para el ser humano”. Esta clasificación se basa en estudios que han mostrado efectos cancerígenos en animales.

Debido a sus posibles efectos perjudiciales para la salud si se consume en exceso, se recomienda limitar el consumo de alimentos muy tostados o quemados, ya que estos contienen mayores niveles de acrilamida.

Consejos para freír con la freidora de aire y mantenerte saludable

El médico comparte trucos clave para aprovechar al máximo la freidora de aire y minimizar riesgos:

1.-Controla la temperatura: No superar los 170°C y asegúrase de que los alimentos no se quemen.

2.- Remoja las papas: Antes de cocinarlas, dejar en remojo en agua por veinte minutos. Este sencillo truco puede reducir la formación de acrilamida hasta en un 30%.

3.- Elige alimentos frescos: Aunque parezca obvio, prioriza siempre los alimentos frescos sobre los procesados para una mejor salud.

@manuelvisothedoc 👨‍⚕️🔴 Tienes freidora de aire? 🍟 Es cierto que ayuda a reducir calorías y a cocinar con menos aceite, pero ojo… no hace magia 😎. 🌱😱Si metes croquetas ultraprocesadas, seguirán siendo croquetas ultraprocesadas 🙃. 🍀🍀Si quieres aprender a elegir mejor los alimentos, romper mitos y engancharte al modo supersalud, mi libro SUPERSANOS ya está en preventa 📚 en Amazon, El Corte Inglés, Fnac y La Casa del Libro. ( @harpercollinsiberica ) 🎁 Además, con la preventa te llevas acceso gratuito a una SÚPER MASTERCLASS sobre motivación y herramientas prácticas para cambiar tus hábitos de forma sencilla y duradera. 💬 Y dime: ➡️ ¿Tienes freidora de aire o sigues usando sartén? ➡️ ¿La usas para recetas caseras o tiras de ultraprocesados? ➡️ ¿Cuál es tu receta favorita en la freidora de aire? 🥰Me encanta leerte ——————- #manuelvisothedoc #SUPERSANOS #freidoradeaire #airfrayer #mosdosupersalud ♬ sonido original – ManuelVisoTheDoc

Sigue leyendo: