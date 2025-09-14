Resultado Lotería LEIDSA hoy: conoce los números ganadores del domingo, 14 de septiembre de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más famosas en República Dominicana, con sorteos celebrados cada día y que brindan a los jugadores la posibilidad de ganar premios millonarios. Si te interesa participar en sus sorteos o simplemente deseas estar al corriente de los últimos resultados, continúa para obtener más información.

Revisa a continuación la combinación ganadora de hoy domingo, 14 de septiembre de 2025 de la lotería más famosa de República Dominicana. LEIDSA otorga premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres saber los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el lugar perfecto. Abajo, te proporcionamos los últimos resultados de los últimos sorteos celebrados:

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del domingo 14 de septiembre

Los números ganadores son: 34 57 68

SÚPER KINO TV | Números ganadores del domingo 14 de septiembre

Los números ganadores son: 20 35 46 28 50 74 11 42 67 30 57 25 37 79 58 36 62 63 80 54

LOTTO POOL | Números ganadores del domingo 14 de septiembre

Los números ganadores son: 04 19 21 24 27

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del domingo 14 de septiembre

Los números ganadores son: 21 08 00

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para poder participar en LEIDSA, tendrás que comprar un ticket en cualquiera de los lugares de venta autorizados. Cada boleto tiene una serie de números que debes decidir antes del sorteo. El costo del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y se puede hacer la cantidad de jugadas que desees.

Una vez que hayas seleccionado tus números, deposita el boleto al agente de ventas, quien te dará a cambio un recibo que tienes que guardar cuidadosamente. Al fin y al cabo, si ganas el premio, tu recibo te hará valedor del premio.

Para obtener tu premio deberás acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que componen el sorteo para hacerte con el premio acumulado del día. Los acertantes de cinco, cuatro y tres números también obtienen premios en metálico.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA tienen lugar cada día a distintas horas. El sorteo de Quiniela Palé Electrónico se realiza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se efectúa a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en diferentes horarios que verás más abajo.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos con más jugadores de LEIDSA, ya que ofrece a los jugadores la oportunidad de lograr grandes premios. Para jugar Súper Más, debes elegir seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si los aciertas todos, el premio mayor será tuyo.

No obstante, puedes llevarte premios secundarios si adivinas cinco, cuatro o tres números. Además, hay un número adicional, conocido como el “número dorado”, que podría aumentar tu premio si coincide con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se realiza a diario a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego de para el que debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si aciertas los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen otros premios disponibles para aquellos que logren algunos de los números principales, así como el número adicional. ¡Así que no pasa nada si no los tienes todos!

El sorteo consiste en lograr acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas los cinco números, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellos que hayan elegido cuatro números ganadores obtendrán 1,000 pesos (18 dólares) y los que aciertan tres números conseguirán 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El precio de cada jugada es de RD$25.00. Por su parte, el sorteo de Súper Kino TV se lleva a cabo diariamente a las 20:55 horas de República Dominicana.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Para finalizar, Súper Palé es un novedoso juego que consiste en conseguir el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima que se realiza es de RD$1 y el premio total es de RD$3,000 (54 dólares) por cada peso apostado.

