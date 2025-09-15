Exfutbolista Eric Abidal se ve obligado a desmentir su propia muerte: “Estoy bien, estoy vivo y saludable”

Eric Abidal, exjugador y exsecretario técnico del FC Barcelona y que alguna vez participa con los Barça Legends, se vio obligado a emitir un comunicado para desmentir unos falsos rumores que lo daban por muerto.

A través de su cuenta de Instagram, el ex internacional francés desmintió dichas especulaciones, a la vez que denunció los hechos, en alusión a varias publicaciones en X en las que se afirmaban cosas del tipo: “El ex defensa del Barcelona y de la selección francesa ha fallecido por complicaciones de un segundo trasplante de hígado reciente, debido a su larga lucha contra el cáncer de hígado”.

Ese mensaje iba acompañado también de una foto en blanco y negro del exfutbolista.

Abidal fue muy contundente: “Algunos rumores nunca deberían existir. Estoy aquí, con mi familia, y todo está bien. El respeto es fundamental. Tengo una familia y mis hijos detrás de mí. Para que quede claro, estoy bien, estoy vivo y sano. Gracias por su apoyo y sus mensajes de preocupación. Centrémonos en lo que realmente importa”, reza el escrito publicado por Eric.

Abidal fue intervenido de un tumor hepático

Su esposa, Hayet Abidal, también reaccionó ante estas habladurías: “Noticias falsas. No, Eric no ha muerto. Gracias a Dios. Detrás de este tipo de tonterías sin fundamento hay una familia, unos hijos”.

Cabe recordar que durante su estancia en Barcelona, concretamente, en 2011, Abidal fue intervenido de un tumor hepático y se le practicó un trasplante de hígado. Pese a recuperarse y volver a los terrenos de juego, todo ello provocó que colgase las botas de forma precoz en 2014.

Después de regresar al FC Barcelona como secretario técnico (2018-2020), actualmente el francés ostenta el cargo de director deportivo del Al-Wasl FC de Emiratos Árabes.

