Falleció Eddie Giacomin, Salón de la Fama del Hockey y leyenda de los New York Rangers

El exguardameta Eddie Giacomin, figura emblemática de los New York Rangers en la década de 1960 y miembro del Salón de la Fama del Hockey, falleció este domingo a los 86 años.

Giacomin defendió la portería de los Rangers durante 10 temporadas y se consolidó como uno de los arqueros más estables de su generación.

Sin portar máscara durante gran parte de su carrera, Giacomin revolucionó el juego con su habilidad para manejar el stick, abriendo camino a las futuras generaciones de porteros. Fue elegido All-Star en seis temporadas entre finales de los años 60 e inicios de los 70.

En la 1966-67, su primera campaña completa, lideró la liga en victorias (30) y blanqueadas (9), cortando la sequía de cuatro años sin playoffs de los Rangers. Repitió como líder en victorias en las dos temporadas siguientes y en 1970-71 compartió con Gilles Villemure el Trofeo Vezina, tras permitir la menor cantidad de goles en la temporada regular.

Con Giacomin en la portería, los Rangers alcanzaron la final de la Stanley Cup en 1972, donde cayeron en seis juegos frente a los Boston Bruins. Posteriores eliminaciones prematuras empujaron al equipo a una renovación que derivó en su salida hacia Detroit, donde jugó poco más de dos temporadas.

Su camiseta número 1 fue retirada por los Rangers, convirtiéndose en el segundo jugador del equipo con ese honor, tras Rod Gilbert (No. 7).

Edward Giacomin nació el 6 de junio de 1939 en Sudbury, Ontario. Inició su carrera profesional en la AHL con los Providence Reds en 1960, hasta que fue adquirido por los Rangers en 1965.

Sigue leyendo:

–Florida Panthers hace historia en la NHL con bicampeonato en la Stanley Cup

–Aleksandr Ovechkin hace historia en la NHL al romper récord de 894 goles en partido contra New York Islanders

–NHL: Batalla campal entre Edmonton Oilers y Florida Panthers terminó con seis expulsados [Video]