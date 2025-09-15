Fito Páez, Gloria Estefan y Carlos Vives son algunos de los invitados por NPR Music para celebrar el Mes de la Herencia Hispana

Desde hace cinco años, NPR Music dedica una edición de sus famosos Tiny Desk a los artistas latinos. Este año, y en marco del Mes de la Herencia Hispana, se publicarán conciertos de 11 artistas de diferentes nacionalidades.

Este seriado dedicado a la música latina se conoce como ‘El Tiny’ y este año participarán Fito Páez de Argentina, Luiza Brina de Brasil, Lido Pimienta de Colombia, Carlos Vives de Colombia, Chuwi de Puerto Rico, Adrian Quesada de Texas (de familia mexicana), Rubio de Chile, 31 Minutos de Chile, Macario Martínez de México, Gloria Estefan de Cuba y Silvana Estrada de México.

Cada Tini Desk irá estrenando durante todo el Mes de la Herencia Hispana, que comenzó este 15 de septiembre y que terminará el 15 de octubre.

El anuncio de esta edición se hizo al mismo tiempo que estrenaron el Tiny Desk del argentino Fito Páez. El once veces ganador del Latin Grammy, interpretó algunos de sus éxitos como ‘A rodar mi vida’ y ‘Mariposa tecknicolor’.

Además, cantó Sale El Sol’, canción de su más reciente álbum ‘NOVELA’. Y también cantó pedazos de ‘Circo Beat’ y ‘Tercer Mundo’.

Esta presentación también le sirve al argentino como preámbulo para la gira que tiene programada en Estados Unidos, la que incluye shows en Los Ángeles, Miami y Nueva York el 15, 20 y 23 de septiembre, respectivamente.