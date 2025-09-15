Google rinde honor a la salsa con un Doodle curado por Sergio George

En el comienzo del Mes de la Herencia Hispana en los Estados Unidos, Google lanzó por primera vez un Doodle global dedicado a la salsa, curado por el productor, pianista y arreglista Sergio George.

Con esto, rindieron homenaje a un género latino que ha conquistado a millones de personas en todo el mundo.

Además, es una forma de destacar el trabajo de Sergio George, quien se prepara para presentar su primer Festival de la Salsa, ATACA SERGIO en el Kaseya Center de Miami este 21 de septiembre.

En el evento estarán figuras de la música como Anthony Ramos, India, Servando y Florentino, Luis Enrique, Lenny Tavarez, Jay Wheeler, Justin Quiles, Huey Dunbar (Vocalista de DLG) y muchas estrellas más, según la información suministrada por Sony Music en un boletín de prensa.

Sergio George, productor estadounidense.

Pero Google no solo presentó su famoso doodle, sino que mostraron también un remix de cinco himnos de la salsa: “I Like It” de Pete Rodríguez (1967), “Mi Gente” de Héctor Lavoe (1975), “Llorarás” de Oscar D’León (1975), “La Vida es un Carnaval” de Celia Cruz (1998) y “La Noche” de Joe Arroyo.

Desde este lunes también pusieron a disposición una playlist especial de grandes éxitos de la salsa titulada “Dame más salsa”, que contiene 15 temas producidos por Sergio George.

En su mensaje, afirmó el músico indicó: “Más que un género, la salsa es un soundtrack global de alegría y resiliencia”.

George es considerado uno de los productores más influyentes de la música latina, con una trayectoria que abarca más de cuatro décadas.

En su hoja de vida figuran trabajos con leyendas como Marc Anthony, La India, Celia Cruz, Daddy Yankee, Jennifer López, Maluma, Karol G y muchos más.

Lo han reconocido con más de 50 nominaciones a los premios Latin GRAMMY®, 20 ganados e innumerables galardones internacionales.

