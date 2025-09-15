“Por la cultura”: la campaña de la NFL que celebra la Herencia Hispana y premia a jóvenes latinos con becas de $25,000

Nueva York – La NFL arrancó el Mes de la Herencia Hispana con una campaña que va más allá del fútbol americano. “Por la cultura” es una iniciativa que celebra el legado latino dentro y fuera del campo, impulsa el crecimiento del deporte en nuevos territorios y premia a jóvenes estudiantes con becas universitarias de hasta $25,000 dólares.

La campaña “Por la cultura” reconoce el impacto de jugadores, entrenadores y personal latino en la NFL. También honra a los millones de aficionados latinos que siguen el deporte con pasión, especialmente en Estados Unidos, Latinoamérica y España.

Durante toda la temporada 2025, los equipos de la NFL realizarán actividades culturales, eventos comunitarios y homenajes en partidos para destacar el orgullo latino.

$25,000 dólares para apoyar el talento latino

Uno de los pilares de la campaña es el regreso de los “Premios de la Juventud Latina de la NFL”, en alianza con Procter & Gamble y la Fundación Herencia Hispana. El programa reconoce a estudiantes de último año de secundaria que se destacan en el deporte, en el aula y en su comunidad.

Cada uno de los 32 equipos de la NFL nominará a un jugador y una jugadora. Después, se seleccionarán ocho finalistas, uno por cada división de la liga. Posteriormente, dos ganadores nacionales (masculino y femenino) recibirán becas de $25,000 dólares.

Los otros seis finalistas recibirán becas de $5,000 dólares. Todos participarán en eventos especiales durante la semana del Super Bowl LX en San Francisco. Además de las becas, los jóvenes recibirán mentoría y orientación para desarrollar carreras en la industria deportiva.

“Hacia dónde lo llevan”: el anuncio que reconoce la identidad latina

Para lanzar la campaña, la NFL presentó el anuncio “Hacia dónde lo llevan”, que muestra cómo los latinos están expandiendo el fútbol americano a nivel global. El video incluye figuras como: Isiah Pacheco de Kansas City Chiefs, viajando a su natal San Juan en Puerto Rico.

También a Christian González de los Patriots regresando a su ciudad natal en Texas; Víctor Cruz, leyenda de la NFL, llevando el deporte a Madrid o Gabi Bankhardt, embajadora brasileña del flag football, celebrando el formato más inclusivo del juego.

Más adelante, en la temporada se estrenará otro video titulado “Nuevos lugares”, con más historias que conectan a la comunidad latina con el deporte.

La NFL se expande a nuevos territorios

La campaña también acompaña la expansión internacional de la liga. En 2025, la NFL jugará siete partidos fuera de Estados Unidos. El primero ya se dio y fue en São Paulo, Brasil, donde Los Ángeles Chargers vencieron a Kansas City Chiefs en el partido inaugural, con show de medio tiempo de Karol G y transmisión gratuita por YouTube.

El próximo 16 de noviembre, Washington Commanders enfrentará a Miami Dolphins en el Santiago Bernabéu, estadio del Real Madrid en España. Londres, Berlín y Dublín completan el calendario internacional más ambicioso de la NFL hasta ahora.



Sigue leyendo:

· Dos amigas latinas logran prestigiosa beca para ir a la universidad: avanzan hacia el ‘sueño americano’

· Karol G lleva el ritmo de ‘Tropicoqueta’ al Halftime Show de la NFL en Brasil

· Eagles vence a Chiefs en reedición del Super Bowl 2025