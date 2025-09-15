La Casa Blanca confirma acuerdo con China para que TikTok pase a control estadounidense

Funcionarios estadounidenses y chinos alcanzaron un acuerdo tentativo respecto a la titularidad de la aplicación de video TikTok, según confirmó el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent.

La operación, que implicó un traspaso de la propiedad de TikTok a manos estadounidenses, se gestionó en el contexto de las tensiones comerciales entre ambas naciones. Bessent indicó que los líderes de los dos países, el presidente de EE. UU., Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, debieron confirmar los términos definitivos.

En declaraciones a los medios, Scott Bessent expuso que el acuerdo estableció un marco en el cual la propiedad de la plataforma pasó a ser controlada por una entidad de EE. UU.

“El marco del acuerdo es que (TikTok) cambie a una propiedad controlada por Estados Unidos, pero eso lo tendrán que confirmar los líderes el viernes. Nosotros ponemos un marco, ellos tendrán que confirmar el acuerdo”, declaró Bessent.

Términos financieros del acuerdo están por conocerse

El secretario del Tesoro señaló que los términos financieros del acuerdo quedaron en la esfera privada de las partes involucradas.

“No vamos a hablar de los términos comerciales del acuerdo porque es entre dos partes privadas, pero los términos comerciales ya se han acordado”, agregó desde el Palacio de Santa Cruz.

Minutos antes de los comentarios de Bessent, el presidente Trump anunció el acuerdo en su red social Truth Social, adelantando que sería una “noticia” que “iba a encantar a los jóvenes estadounidenses”.

La firma matriz de TikTok, ByteDance, tuvo como fecha límite el 17 de septiembre para vender su filial en EE. UU., una medida motivada por la preocupación del gobierno de Washington D.C. sobre el potencial acceso de Pekín a la información de los usuarios.

Bessent y el representante de Comercio de EE. UU., Jamieson Greer, atribuyeron el éxito de la negociación a la intervención directa del presidente Trump y a la “gran consideración que tiene por el presidente Xi”. Los funcionarios explicaron que el respeto mutuo entre los mandatarios facilitó un ambiente de colaboración entre sus respectivas delegaciones.

Más allá del acuerdo sobre TikTok, Bessent y Greer revelaron que las discusiones sobre un acuerdo arancelario continuaron. Se esperaba una quinta ronda de conversaciones en aproximadamente un mes, aunque el lugar de la reunión aún estaba por definirse.

Con información de EFE

