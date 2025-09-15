Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del lunes 15 de septiembre de 2025

Conoce a los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy lunes 15 de septiembre.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) cuenta con distintas posibilidades de juegos para sus participantes. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del lunes 15 de septiembre

Los números ganadores son: 01 10 15 16 17 20 27 28 30 31 36 46 48 52 61 62 63 69 74 75

Números ganadores de Numbers del lunes 15 de septiembre

Combinación mediodía: 01 05 04

Combinación noche: 02 08 05

Números ganadores de Win 4 del lunes 15 de septiembre

Combinación mediodía: 07 08 06 03

Combinación noche: 03 04 08 01

Números ganadores de Take 5 del lunes 15 de septiembre

Combinación mediodía: 08 13 17 35 36

Combinación noche: 05 08 26 33 38

Números ganadores de Cash4Life del lunes 15 de septiembre

Los números ganadores son: 06 11 15 41 57

Recomendaciones para aumentar tus posibilidades de ganar la lotería

La lotería es un juego de azar, aunque hay varios trucos para mejorar las posibilidades de acierto en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Para empezar, es muy útil buscar las estadísticas de los números ganadores en sorteos anteriores. Hay ciertos números que pueden tener una mayor probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ser útil al seleccionar los números de la lotería.

Tras esto, se recomienda jugar con regularidad y participar en distintos juegos. Al diversificar las opciones de juego, los jugadores pueden aumentar sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Finalmente, se recomienda establecer un presupuesto y apegarse a él. No es bueno gastar más dinero del permitido en la lotería, pues esto podría provocar problemas económicos.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Si eres ganador, reclamar tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso fácil y sencillo, pero hay que seguir ciertos pasos para recibir el pago completo sin inconveniencias.

Los premios de un máximo de $600 se pueden cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Si son mayores, antes hay que rellenar un formulario de reclamo y presentar el boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

Los mayores premios que ha otorgado la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha regalado muchos premios desde su creación, con muchos de ellos multimillonarios.

Desde abril de 2023, hay un nuevo mega millonario en Queens, Nueva York: la persona que acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island acertó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, un increíble $319 millones de dólares en Mega Millions. Siete años antes, un trabajador de la construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros ganadores notables incluyen a un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Cuáles son las probabilidades de ganar en la Lotería de Nueva York?

Las probabilidades de ganar varían dependiendo del juego, pero generalmente, las posibilidades de ganar en la Lotería de Nueva York son bajas. Por ejemplo, las probabilidades de ganar en Mega Millions son de aproximadamente 1 en 302 millones, mientras que las posibilidades de ganar en el NYL Midday Numbers son de aproximadamente 1 en 1,000.

Otros resultados de la Lotería