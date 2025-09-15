Muere otro mexicano bajo custodia de ICE en Arizona

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) informó este lunes que Óscar Rascón Duarte, ciudadano mexicano de 58 años, falleció el 8 de septiembre mientras permanecía bajo custodia en Arizona.

Según el comunicado, la muerte ocurrió a las 2:33 p. m. en el Centro Médico Banner Desert, donde profesionales de la salud lo declararon sin vida. La causa de su fallecimiento está bajo investigación.

De acuerdo con el ICE, Rascón Duarte se encontraba internado en un centro médico de larga estancia desde enero de 2025, debido a complicaciones de salud que incluían Alzheimer en etapa avanzada, cáncer de riñón y hepatitis C.

Posteriormente fue trasladado al Hospital Promise de Mesa, donde recibió atención hasta su fallecimiento.

El historial migratorio y judicial del mexicano incluye varios procesos en Estados Unidos. Según el ICE, ingresó al país por primera vez en 1976 sin autorización y fue deportado en 2004, aunque reingresó poco después de manera irregular.

En 2005, fue arrestado en Arizona y posteriormente condenado por intento de contacto sexual con un menor y abuso sexual infantil, delitos por los que cumplió 20 años de prisión. Tras finalizar su condena en enero de 2025, fue transferido nuevamente a la custodia del ICE.

Deportación frustrada

El comunicado indica que, tras su reingreso a detención, un juez de inmigración inició un nuevo proceso de deportación. Sin embargo, los procedimientos fueron desestimados el 10 de septiembre, dos días después de su muerte.

El ICE señaló que, en cumplimiento de su política, notificó el fallecimiento al Departamento de Seguridad Nacional, a la Oficina del Inspector General, a la Oficina de Responsabilidad Profesional y a la Embajada de México.

También informó que el Congreso y organizaciones no gubernamentales serán notificados oficialmente.

La agencia subrayó que mantiene su compromiso de garantizar condiciones seguras y humanas para las personas bajo su custodia. Afirmó que todos los detenidos reciben atención médica desde su ingreso, con acceso a emergencias y seguimiento especializado.

Según el periódico canadiense The Globe and Mail, al menos 14 personas han muerto este año mientras estaban bajo la custodia de ICE.

Sigue leyendo: