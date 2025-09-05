Karol G lleva el ritmo de ‘Tropicoqueta’ al Halftime Show de la NFL en Brasil

La cantante colombiana Karol G se presentó este viernes 5 de septiempre en el show de medio tiempo del partido de los Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers en el Arena Corinthians de Sao Paulo en Brasil.

Karol G se convirtió en la primera artista latina en presentarse en el show de medio tiempo de un partido de la NFL en Sudamérica. Actualmente la estrella colombiana se encuentra en plena promoción de su exitoso álbum ‘Tropicoqueta’ y es la primera vez que se presenta en vivo con las canciones de su nuevo álbum.

El medio tiempo comenzó con Karol G apareciendo dentro de una especie de flor gigante y lució un diminuto conjunto que consistía en un brasier color café decorado con dos piñas en la parte delantera y una falda corta.

La artista abrió su show interpretando su tema Bandida Entrenada, que forma parte de ‘Tropicoqueta’ y su letra es totalmente en portugués. Acompañada de un gran cuerpo de baile, la colombiana interpretó otros temas de su nuevo álbum como ‘Gatito me llamó’, ‘Si antes te hubiera conocido’ y ‘Papasito’, tema con el que cerró su show en el medio tiempo de la NFL.

¡MI GENTE LATINA! 🇨🇴Karol G pisa fuerte interpretando todos los éxitos de “Tropicoqueta” durante el entretiempo del partido de la NFL en São Paulo 🇧🇷 pic.twitter.com/cz4A8Az3Qh — Migue 🦦🏟️ (@Miguel_G_1_1) September 6, 2025

Otros artistas se presentaron durante este evento deportivo. La cantante brasileña Ana Castela interpretó el himno nacional de Brasil, mientras que el saxofonista estadounidense Kamasi Washington interpretó ‘The Star-Spangled Banner’.

Previo a su presentación en el medio tiempo, Karol G expresó su emoción por la oportunidad de ofrecer un show en esta importante cita deportiva. A su llegada a Brasil ‘La Bichota’ tuvo un encuentro con decenas de fans en las calles de Sao Paulo donde cantó con sus seguidores algunos de sus temas más exitosos.

A través de sus redes sociales, Karol G manifestó su emoción por volver a Brasil y expresó el cariño que siente por ese país. Además, explicó la importancia que esta presentación tiene para ella.

“Hoy es un día muy especial! Después de mucho tiempo vuelvo a uno de mis lugares favoritos en el mundo y donde, no importa que, me siento plenamente feliz: El escenario! El lugar sagrado donde conecto con ustedes (…) presentarme esta noche tiene muchos significados especiales en mi vida por diferentes razones que se quedaría corto el espacio en este caption para poderles explicar…

Solo espero que lo disfruten mucho, que en nombre de Dios salga todo increíble… ya saben, uno piensa en cada detalle y espera que cada detalle salga tal y como se planeó … pero pase lo que pase , amo mucho lo que preparamos, tiene toda mi alma y corazón y un equipo de personas maravillosas a mi lado que trabajaron durísimo también…”, escribió la cantante.

