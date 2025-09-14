Eagles vence a Chiefs en reedición del Super Bowl 2025

Los Philadelphia Eagles ratificaron este domingo el dominio que habían mostrado sobre Kansas City Chiefs en el Super Bowl 2025 y consiguieron derrotarlos nuevamente, esta vez 20-17 como visitantes en el encuentro celebrado en el Arrowhead Stadium.

Siete meses después del Super Bowl LIX de Nueva Orleans, en el que los Eagles arrollaron a los Chiefs por 40-22, los dos equipos se volvieron a ver las caras para un choque que resultó más parejo, pero con el mismo desenlace.

Los Eagles (2-0) abrieron hoy el marcador con un touchdown de su estrella Saquon Barkley tras una carrera de 13 yardas en el último minuto del primer cuarto. Jake Elliott anotó el punto extra para el 0-7 de los de Philadelphia.

The first TD of the Super Bowl LIX rematch goes to @Saquon ‼️



PHIvsKC on FOX/FOX One

Los Chiefs (0-2) respondieron en el segundo cuarto con un gol de campo de 58 yardas convertido por Harrison Butker y después con un touchdown de Patrick Mahomes en una carrera de 13 yardas, que puso el marcador 10-7.

Fue una primera mitad dominada por las defensas, con los ataques atascados, en la que los Eagles necesitaron de un field goal de 58 yardas de Jake Elliott, con el tiempo agotado, para irse al descanso con un empate 10-10.

Elliott devolvió la ventaja a los Eagles en su primera serie del segundo tiempo con otra pata a distancia, esta vez de 51 yardas, para el 13-10.

Pero la jugada del partido la protagonizó el novato de los Eagles, Andrew Mukuba, al interceptar un pase de Mahomes dirigido a Travis Kelce sobre la línea de anotación de los Chiefs y devolverlo 41 yardas, lo que dio inicio al ataque de los Eagles y una nueva ofensiva que terminó en un touchdown que dejó cifras definitivas.

ANDREW MUKUBA END ZONE INT



PHIvsKC on FOX/FOX One

En cuarta y gol a una yarda, Jalen Hurts empujó hasta la zona de anotación, y Elliott sumó el punto extra, poniendo el marcador 10-20.

Los Chiefs lograron acortar distancias con un touchdown de Tyquan Thornton, tras recibir un pase de 49 yardas de Mahomes, jugando contra el reloj. El marcador quedó 17-20, con tres minutos por jugar.

Con mucho oficio, los Eagles avanzaron lo justo para consumir el tiempo que restaba del partido.

Tras la derrota de los Chiefs, esta es la primera vez desde 2014 que el equipo abre la temporada con dos derrotas seguidas después de haber caído la semana pasada en Brasil ante Los Angeles Chargers.

