¿Qué espera la gobernadora para apoyar a Zohran Mamdani?

El candidato demócrata a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, ganó las elecciones primarias con más votos que ningún otro candidato en las últimas décadas.

Sus propuestas de ofrecer cuidado infantil gratis, de congelar la renta a millones de residentes que viven en edificios con renta controlada y poner los buses gratis son algunas de las más populares en una de las ciudades más caras del mundo. La propuesta de construir más de 10,000 unidades de vivienda también ha generado gran entusiasmo entre las familias jóvenes.

En una encuesta del New York Times y Siena university, publicada el martes 9 de septiembre, Mamdani emerge como ganador con 46% de los votantes a su favor, Andrew Cuomo 24%, el republicano Curtis Sliwa,15% y el alcalde Eric Adams, 9%.

Con todo esto a su favor, Mamdani todavía no recibe el apoyo de la gobernadora Kathy Hochul, de otros miembros claves del partido, tales como el senador Chuck Schumer y el representante Hakeem Jeffries. Ambos líderes de la minoría en el Congreso.

La falta de apoyo a Mamdani, por parte de estos líderes, refleja un problema fundamental en el partido demócrata que es la falta de unidad. A estas alturas, es pura cobardía. Tienen miedo a que los republicanos les acusen de socialistas.

Esto porque Mamdani es miembro de los demócratas socialistas de América, una organización independiente que propone un papel más activo del gobierno en la economía.

Lo cierto es que en una ciudad tan cara para vivir, muchos residentes necesitan algún tipo de ayuda. Sea en forma de subsidios para la renta, para el cuidado de salud o transporte público.

Según un reporte publicado por United Way en abril del 2023. “El 50% de residentes en la ciudad de Nueva York necesitan ayuda del gobierno o de la comunidad para cubrir sus gastos”. El cuidado infantil, por ejemplo, es un verdadero problema con familias pagando sobre $26,000 al año, según la oficina del contralor de la ciudad, Brad Lander, en el 2024.

Si la gobernadora Hochul tiene miedo a ser acusada de socialista, quizás debería recordarles a los republicanos que Fiorello La Guardia, quien también fue acusado de ser socialista, era miembro del partido republicano.

Gracias a las intervenciones “socialistas” de La Guardia, la ciudad extendió los servicios de trenes al Bronx, Brooklyn y Queens. Las líneas de trenes, A,B,D,E,F que transportan millones de personas todos los días, son producto de programas sociales, desarrollados por el alcalde La Guardia, en las primeras décadas del siglo 20.

Desde aeropuerto, proyectos de viviendas, zoológicos, parques, piscinas públicas, La Guardia utilizó el gobierno para desarrollar la ciudad y mejorar la calidad de vida de sus residentes. Hoy es recordado como el mejor alcalde que ha tenido la Ciudad de Nueva York.

Es tiempo de que la gobernadora muestre su liderazgo y se manifieste públicamente en apoyo al candidato de su partido. Aunque ella no vive en la ciudad, tampoco paga renta, pues vive gratis en la mansión ejecutiva en Albany, sí debe recordar que su futuro político depende de los votantes en la ciudad de Nueva York.

Martha Elena Cruz es una educadora dominicana. cruzmarthae@yahoo.com