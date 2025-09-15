Real Madrid recupera a Jude Bellingham para la Champions League tras cirugía de hombro

El centrocampista inglés Jude Bellingham fue convocado el lunes por el Real Madrid para su debut en la Liga de Campeones contra el Marsella, recuperado tras operarse el hombro izquierdo.

Bellingham no ha jugado con el Madrid desde las semifinales del Mundial de Clubes en Estados Unidos. Cumplido ese torneo, se sometió a una operación el 16 de julio.

Había estado lidiando con la lesión en el hombro desde 2023, pero retrasó la cirugía para evitar perderse partido con el club español y la selección de Inglaterra.

Bellingham se perdió cuatro partidos de La Liga española al inicio de esta temporada, con el Madrid victorioso en todos.

Camavinga también fue convocado

Junto a la entrada de Bellingham y Camavinga en la convocatoria, Xabi Alonso cambia el tercer portero citando a Fran González por Sergio Mestre, habitual en LaLiga.

La lista de convocados del Real Madrid para su estreno en la ‘Champions’ la integran:

Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre.

Defensas: Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Dean Huijsen, David Alaba, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García.

Centrocampistas: Tchouaméni, Fede Valverde, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Arda Güler.

Delanteros: Brahim, Mastantuono, Vinícius, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo.

