Resultado Lotería LEIDSA hoy: revisa los números ganadores del lunes, 15 de septiembre de 2025

La lotería LEIDSA es una de las favoritas en República Dominicana, con sorteos diarios que dan a los participantes la posibilidad de conseguir premios millonarios. Si te gustaría participar en esta lotería o sencillamente deseas estar al corriente de los últimos resultados, continúa para recibir más información.

Aquí abajo la combinación ganadora de hoy lunes, 15 de septiembre de 2025 de la lotería más popular de República Dominicana. LEIDSA entrega premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres conocer los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el sitio adecuado. Abajo, te dejamos con los últimos resultados de cada sorteo:

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del lunes 15 de septiembre

Los números ganadores son: 99 32 74

SÚPER KINO TV | Números ganadores del lunes 15 de septiembre

Los números ganadores son: 80 46 42 70 66 54 27 64 78 47 15 14 24 50 77 60 26 40 13 28

LOTTO POOL | Números ganadores del lunes 15 de septiembre

Los números ganadores son: 03 06 09 21 29

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del lunes 15 de septiembre

Los números ganadores son: 48 31 33

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para participar enjugar a LEIDSA, tendrás que adquirir un ticket en cualquiera de los sitios de venta autorizados. Tu boleto cuenta con una serie de números que debes seleccionar antes del sorteo. El precio del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y en él podrás efectuar la cantidad de jugadas que desees.

Una vez que hayas seleccionado tus números, deposita el boleto al agente de ventas, quien te dará a cambio un recibo que tienes que guardar cuidadosamente. Al fin y al cabo, si ganas el premio, tendrás que presentarlo para solicitar tu premio.

Para conseguir premio hay que acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que componen el sorteo para llevarte el acumulado acumulado del día. También los ganadores con cinco, cuatro y tres aciertos obtienen premios en efectivo.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se realizan diariamente en distintos horarios. Por ejemplo, el sorteo de Quiniela Palé Electrónico empieza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV es a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en otros horarios que verás más abajo.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos favoritos de LEIDSA, puesto que ofrece a los jugadores la oportunidad de ganar grandes premios. Para jugar Súper Más, se eligen seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si aciertas todos los números, el premio mayor es tuyo.

No obstante, puedes lograr premios secundarios si adivinas cinco, cuatro o tres números. Por otro lado, ten en mente en el momento de jugar que hay un número adicional, conocido como el “número dorado”, que puede aumentar tu premio en caso de coincidir con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se realiza cada día a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego que ofrece LEIDSA para el cual debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si consigues acertar los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También hay más premios disponibles para aquellos que logren algunos de los números principales, así como el número adicional. Así que, ¡no pasa nada, tus probabilidades de ganar son más altas!

El Loto Pool consiste en adivinar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas todos, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellos que hayan acertado cuatro números ganadores se llevan 1,000 pesos (18 dólares) y los acertantes de tres números conseguirán 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El costo de cada jugada es de RD$25.00. Por su lado, el sorteo de Súper Kino TV se celebra a diario a las 20:55 horas de República Dominicana.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Para concluir, Súper Palé es un sorteo novedoso que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima que se realiza es de RD$1 y el premio total es de RD$3,000 (54 dólares) por peso apostado.

