Sasha Sokol agradece apoyo tras victoria legal contra Luis de Llano

Sasha Sokol volvió a estar frente a los micrófonos, pero esta vez no como cantante, sino como una mujer que, después de años de lucha, se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza para muchas víctimas en México.

Con la voz entrecortada, la exTimbiriche aprovechó un breve encuentro con la prensa para agradecer a todos los que han caminado a su lado durante el proceso legal que enfrentó contra el productor Luis de Llano, un caso que terminó por abrir un capítulo histórico en la justicia mexicana, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación adoptó un nuevo criterio que permite a las víctimas de violencia sexual infantil acceder a la justicia sin importar el tiempo transcurrido desde los hechos.

“Justo quisiera aprovechar este espacio para agradecer primero a mi familia y a mis amigos; a Alejandro, mi pareja, porque han sido la red protectora que me permitió haber hecho lo que hice; al público que ha sido empático; a ustedes los medios que han ido aprendiendo cómo tratar temas delicados”, expresó visiblemente conmovida.

De igual manera, Sasha no pudo contener el llanto al reconocer el papel fundamental de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por sentar estas jurisprudencias que están apoyando a muchos mexicanos que viven o podrían vivir algo similar.

“De forma muy especial al sistema judicial mexicano, en particular a la Suprema Corte de Justicia porque al sentar estas jurisprudencias no me están apoyando a mí, están apoyando a muchos mexicanos que viven o podrían vivir algo similar”, agregó.

Cabe mencionar que la reciente victoria legal de Sasha Sokol sobre Luis de Llano marcó un precedente histórico en la justicia mexicana. Tras años de proceso y de hacer pública la situación de abuso que enfrentó en su adolescencia, la cantante y actriz logró un fallo que refuerza los derechos de las víctimas y amplía la protección de la niñez en México.

“Hoy sé que mi lucha no fue en vano. Este fallo confirma que las infancias deben ser escuchadas y protegidas, siempre”, subrayó Sokol, recalcando que lo importante es que “ninguna víctima vuelva a sentirse sola ni desprotegida”.

