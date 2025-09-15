Trump dice que el diálogo comercial con China va “muy bien” y confirma acuerdo con TikTok

El presidente Donald Trump anunció que las negociaciones comerciales con China en Madrid, España, han progresado “muy bien”, y espera que el diálogo “termine pronto”.

han progresado de manera “muy bien”. El mandatario adelantó que el diálogo “terminará pronto” y que se ha logrado un acuerdo prometedor sobre una empresa que los jóvenes estadounidenses “querían salvar”, lo que se entendió como una referencia a la plataforma de videos TikTok.

A través de su red social Truth Social, el presidente Trump compartió: “¡La gran reunión comercial en Europa entre Estados Unidos de América y China ha salido MUY BIEN! Pronto concluirá. También se llegó a un acuerdo sobre una ‘cierta’ empresa (TikTok) que los jóvenes de nuestro país realmente querían salvar. ¡Ellos estarán muy felices!”.

El mandatario también anunció que sostuvo una conversación telefónica con el presidente chino Xi Jinping el próximo viernes y destacó que la relación entre ambas naciones “¡la relación sigue siendo muy fuerte!”.

Negociaciones entre EE.UU. y China en España

Las delegaciones comerciales de Washington D.C. y Beijing se reunieron en Madrid desde el fin de semana para una cuarta ronda de negociaciones. El objetivo ha sido alcanzar un acuerdo sobre aranceles, controles de exportación y el destino de TikTok, a solo dos días de la fecha límite para que la plataforma dejara de funcionar en el país.

El encuentro se llevó a cabo tras la prórroga de la tregua arancelaria, que se extendió hasta noviembre, que suspendió nuevos gravámenes y redujo aranceles que se habían impuesto previamente al 30% para productos chinos y al 10% para productos estadounidenses.

Por su parte, el presidente Trump ya se había pronunciado sobre el futuro de TikTok el domingo, e indicó que este dependía de la decisión de China: “Quizás la dejemos morir, o quizás… no sé, depende”, dijo.

El próximo miércoles se cumplirá el plazo legal para que la empresa china ByteDance venda TikTok para que la aplicación continúe operando en los Estados Unidos.

