Amazon anuncia el regreso de los Prime Big Deal Days el 7 y 8 de octubre

Amazon anunció que sus Prime Big Deal Days se llevarán a cabo el 7 y 8 de octubre, marcando el inicio oficial de la temporada de compras navideñas con millones de ofertas exclusivas para los miembros Prime.

Desde las 12:01 a.m. PDT del 7 de octubre, los suscriptores podrán acceder a descuentos en una gran variedad de categorías, desde artículos de belleza y electrónicos hasta juguetes, libros y decoración de temporada.

Carmen Nestares, vicepresidenta de Marketing para América del Norte y Prime Tech, declaró: “Prime Big Deal Days da inicio a la temporada de compras festivas con ofertas exclusivas para miembros Prime en artículos imprescindibles y regalos populares”.

“Estamos emocionados de ayudar a los miembros Prime a ahorrar dinero este año con algunas de las mejores ofertas de Amazon de la temporada hasta el momento, incluyendo increíbles descuentos en una selección ampliada de artículos exclusivos de Amazon para las fiestas”, añadió.

Además, Amazon adelantó algunas de las ofertas que estarán disponibles durante los Prime Big Deal Days:

-Explora las 25 mejores ofertas anticipadas de regalos: los clientes pueden comprar una lista de ofertas anticipadas de la temporada festiva en regalos con promociones de marcas como Clinique, De’Longhi, Samsung y UGG.

-Descubre ofertas anticipadas en marcas de Amazon: los clientes pueden recibir el otoño con grandes ofertas de marcas privadas de Amazon incluyendo productos básicos de despensa para recibir a invitados desde $3, mezclilla de la nueva colección de Amazon Essentials desde $15, y ropa de otoño para toda la familia desde $10 de Amazon Essentials.

-Ahorra en dispositivos de Amazon seleccionados: los miembros Prime pueden ahorrar hasta un 50% en dispositivos Amazon seleccionados, incluyendo la Tablet Fire HD 8 Kids Pro, Kindle Kids, y el paquete Echo Dot Kids; el paquete esencial Kindle Paperwhite; el Luna Wireless Controller; y el paquete de timbre inalámbrico Ring con cámara para interiores.

-Encuentra ofertas de Kindle para cada lector: ahorra hasta un 80% en libros de Kindle, incluyendo libros populares en #BookTok como Matriarch de Tina Knowles y Getaway Girl de Tessa Bailey. Los miembros Prime elegibles también pueden obtener tres meses de Kindle Unlimited gratis, obteniendo acceso instantáneo a millones de títulos adicionales, incluyendo Fourth Wing de Rebecca Yarros y la próxima adaptación cinematográfica, Regretting You, de Colleen Hoover. Se aplican términos y condiciones.

-Ahorra en mercancía de artistas: los miembros Prime que compren ropa, CDs y vinilos pueden encontrar descuentos de hasta un 30% en artículos seleccionados al comprar a través de Amazon.com o la aplicación Amazon Music.

-Recibe ahorros en alimentos en tienda: los miembros Prime pueden obtener $15 de descuento en compras de $55+ cuando compren en las tiendas Amazon Fresh desde hoy al 8 de octubre con esta oferta por tiempo limitado. Se aplican términos, consulta aquí para más detalles.

Amazon subrayó que quienes aún no son miembros Prime pueden registrarse o iniciar una prueba gratuita en amazon.com/primebigdealdays para acceder a estos descuentos exclusivos.

La empresa busca que los usuarios adelanten sus compras navideñas y aprovechen al máximo su presupuesto para las fiestas.

