De $580 a $270: Amazon remata cómodo sofá 

Para todas aquellas personas que disfrutan de momentos especiales frente al televisor o de charlas largas y cómodas, el sofá Maxyoyo de tres plazas, que tiene un precio regular de $580, pero que ahora está disponible en Amazon por solo $270, es la opción perfecta.

Además de su diseño atractivo, este sofá tiene una ventaja clave: no requiere montaje. Los compradores lo han descrito como “acogedor y elegante”, destacando su practicidad frente a modelos que obligan a pasar horas siguiendo instrucciones complicadas.

Un sofá listo en 48 horas

A diferencia de la mayoría de muebles de sala, el Maxyoyo llega comprimido en bolsas al vacío. Una vez abierto, comienza a expandirse y en 48 horas alcanza su tamaño completo, revelando un sofá amplio y mullido. Para quienes alguna vez han luchado con tornillos, piezas sueltas y manuales confusos, este proceso es una gran diferencia.

Este sofá es empaquetado al vacío y le toma 48 horas retomar su estructura original. Crédito: Captura web de Amazon

El resultado es un mueble espacioso que acomoda cómodamente a dos adultos o tres personas de menor complexión. Su interior de espuma viscoelástica triturada ofrece soporte y suavidad, mientras que la tela de pana gruesa con acabado de mechones añade un toque elegante. El paquete incluye tres cojines y, con apenas 63 libras de peso, es fácil de mover de una habitación a otra según la ocasión.

Detalles y características destacadas

Dimensiones : 31,5” de alto x 74,8” de ancho x 26” de fondo.

: 31,5” de alto x 74,8” de ancho x 26” de fondo. Peso : 63,6 libras.

: 63,6 libras. Materiales : espuma viscoelástica triturada con cubierta de pana de primera calidad.

: espuma viscoelástica triturada con cubierta de pana de primera calidad. Incluye tres cojines .

. Se infla por completo en 48 horas tras abrir el empaque al vacío.

Como sucede con otros muebles comprimidos, algunos compradores notan un ligero olor inicial, pero aseguran que desaparece pronto y puede acelerarse con un ambientador de telas.

Opiniones de los usuarios

Reseñas en Amazon resaltan tanto su estética como su funcionalidad. “La tapicería con mechones se ve excelente y le da estilo a un sofá pensado para el descanso diario”, señaló un cliente. Otro comentó: “Es espacioso, cómodo y se convirtió en mi lugar preferido para leer y ver televisión”.

Con un precio reducido casi a la mitad, este sofá reúne comodidad, diseño y facilidad de uso en una sola pieza. Por menos de $300, se presenta como una oportunidad ideal para quienes buscan un mueble versátil y duradero sin complicaciones de armado.

