Cuál es la moneda de 25 centavos que puede valer miles de dólares

Entre 1916 y 1945, la Casa de Moneda de Estados Unidos produjo una de las piezas más icónicas de su historia: el dime Mercury, una moneda de 10 centavos que hoy puede alcanzar precios sorprendentes.

Aunque a simple vista parece una moneda común, ciertos ejemplares —especialmente los fabricados en 1916 en Denver— son extremadamente raros y buscados por los coleccionistas, alcanzando precios que pueden superar los $190,000 dólares en subastas especializadas.

Una tirada mínima que la volvió una joya

En 1916, la sede de Denver acuñó apenas 264,000 monedas Mercury dimes, una cifra diminuta comparada con la media anual de producción que rondaba los 34.7 millones de piezas.

La razón fue que, poco después de iniciar la fabricación de estas monedas, la planta recibió la orden de enfocarse en producir cuartos de dólar y medios dólares, interrumpiendo la producción de dimes hasta el año siguiente, cuando acuñó $9.4 millones.

Esta baja cantidad hizo que la mayoría de los ejemplares de 1916-D circularan ampliamente y sufrieran desgaste, por lo que encontrar uno en excelente estado es poco común y muy valioso.

Cuánto vale un dime Mercury de 1916-D

Para dimensionar su rareza, basta mencionar que en 1944, en Filadelfia, se produjeron 231.4 millones de estas monedas, casi mil veces más que en Denver en 1916.

Según el sitio Bullion Shark, un dime de 1916-D puede valer hasta $20,000 dólares si está en excelentes condiciones.

El NGC Price Guide estimó en septiembre de 2025 que los ejemplares circulados pueden valer entre $850 y $12,650 dólares, mientras que uno sin circular puede alcanzar hasta $39,000 dólares.

En 2010, Heritage Auctions vendió uno en condición MS67 (sin circular y con mínimas imperfecciones) por $195,500 dólares.

No todos los dimes tienen marca de ceca

Algunos coleccionistas confunden estos ejemplares con monedas sin marca que han alcanzado precios astronómicos, pero no es el caso.

De hecho, millones de Mercury dimes no tienen marca de ceca porque la Casa de Moneda de Filadelfia no incluyó la letra “P” en sus monedas durante sus primeros 150 años.

Aunque la utilizó de forma ocasional durante la Segunda Guerra Mundial, no fue hasta 1980 cuando comenzó a colocarla regularmente.

Su valor también está en el metal

Más allá de su rareza, todos los Mercury dimes -al igual que los Roosevelt dimes fabricados antes de 1965- tienen valor por su composición: 90% plata y 10% cobre. Cada uno pesa 2.5 gramos, lo que equivale a 0.0723 onzas troy de plata pura.

Con el precio de la plata rondando los $42 dólares por onza en septiembre de 2025, incluso un lote de estas monedas comunes puede valer varias veces su valor nominal.

Sin embargo, quienes vendan a compradores de plata a granel deben saber que normalmente se paga solo cerca de la mitad del valor de mercado.

