Del béisbol al golf: Robert Redford tuvo una cercana relación con los deportes

Robert Redford es una leyenda universal del cine y tras el anuncio de su fallecimiento a los 89 años de edad, se puede recordar la vinculación con el deporte de uno de sus papeles más aclamados: La película “The Natural”.

En este filme de 1984, dirigido por Barry Levinson, interpreta a Roy Hobbes, que ficha por el equipo (ficticio) New York Knights, un equipo de béisbol que no atraviesa su mejor momento. Esta película es una adaptación al cine de la novela del escritor Bernard Malamud.

Es una de las películas más célebres de la historia del cine que tienen vinculación con el deporte.

RIP to Robert Redford who with his bat Wonderboy lit up a ballpark like never seen since ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/5jvgWbW4BN — Edward Perez (@TheNifty650) September 16, 2025

Practicante de los deportes

En su juventud practicó tenis, béisbol, fútbol americano y natación, tal y como puede leerse en varias biografías y reseñas digitales sobre su figura. También practicó, siempre a modo de pasatiempo, otras disciplinas como el esquí acuático, equitación o deportes de invierno.

Otro dato importante fue que inició estudios de pintura y arte en la Universidad de Colorado gracias a una beca deportiva, como jugador de béisbol. Aunque abandonó su carrera universitaria muy pronto.

Más allá de su papel como jugador de béisbol en “The Natural”, también mostró en la gran pantalla un buen swing y estilo jugando a golf en la película ‘The Legend of Bagger Vance’, que él mismo dirigió e interpretada por actores más jóvenes y también muy reconocidos como Matt Damon y Will Smith.

Estas obras reflejaron no solo su talento artístico, sino también su amor por el deporte, que acompañó siempre a su trayectoria.

