Gol y asistencia de Messi hacen que Inter Miami cobre venganza ante Seattle Sounders

Lionel Messi volvió a tener una actuación preponderante para liderar la victoria 3-1 del Inter Miami sobre Seattle Sounders en uno de los encuentros pendientes que arrastran las Garzas en la Major League Soccer (MLS).

La Pulga convirtió un gol y aportó una asistencia para concretar el triunfo en Fort Lauderdale, afianzarse en puestos de playoff y, de yapa, arrebatarle un récord a Cristiano Ronaldo en su lucha individual por ser el máximo goleador en la historia de este deporte.

Messi capitaneó a su equipo rumbo al triunfo porque antes de completar el primer cuarto de hora lo dejó mano a mano a Jordi Alba para facilitar el 1-0 en condición de local y, a los 40 minutos, se invirtió la sociedad para que el lateral reconvertido en extremo izquierdo lo asista con un centro empujado a la red por el campeón del mundo en Qatar 2022.

Jordi ➡️ Messi 🫂 pic.twitter.com/4EuMzFxujr — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 17, 2025

Messi llegó a 880 goles en su carrera

Con esta anotación, Messi llegó a los 20 gritos en la MLS y disminuyó la brecha con Sam Surridge en la lucha por la Bota de Oro de la MLS. El punta de Nashville SC posee 21 goles en su cuenta personal y lidera el registro en lo que va del campeonato doméstico.

Además, alcanzó los 880 tantos en toda su carrera con 38 años y 84 días, una marca alcanzada en 1122 presencias. De esta manera, se transformó en el futbolista que más rápido llegó a esa cantidad de celebraciones superando a Cristiano Ronaldo, que llegó a esa cifra con más encuentros (1214) y en una etapa más longeva (39 años y 54 días).

De igual manera, el capitán de la selección argentina todavía está lejos de alcanzarlo como el jugador más anotador en la historia del fútbol. El atacante de 40 años está tachando casilleros para superar los 1.000 pero de momento tiene 943 gritos en 1287 compromisos. El rosarino está a 63 goles de igualarlo.

