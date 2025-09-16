Panameño José Caballero se adueña del campo corto de New York Yankees
El manager Aaron Boone elogió el rendimiento del jugador panameño que reemplaza a Anthony Volpe en el campo corto
Los New York Yankees se enfrentaban a un gran dilema en el campocorto, pero la respuesta podría haber llegado de la mano del recién llegado José Caballero.
Para vivir las emociones de MLB en Friday Night Baseball suscríbete aquí.
Mientras el joven Anthony Volpe lidia con una lesión persistente y una mala racha ofensiva, Caballero ha aprovechado la oportunidad para demostrar que es la solución perfecta al problema.
Desde que reemplazó a un Volpe lesionado, Caballero ha rendido de manera excepcional. El jugador ha batallado con un sólido 6 de 18, con dos dobles y un jonrón, pero ha sido su juego en el campo lo que realmente ha impresionado.
Con una defensa por encima del promedio, Caballero realizó una fantástica jugada de clavado para salvar una carrera y tiene un brazo fuerte que le permite completar las jugadas sin problemas. A pesar de haber llegado al equipo hace poco más de un mes, el ex-Ray ha demostrado ser un campocorto confiable.
Aaron Boone está conforme
El mánager Aaron Boone no escatimó en elogios para su nuevo jugador. Aunque reconoce que Caballero ha cometido un par de errores, el mánager está dispuesto a aceptar esos pequeños riesgos debido a la confianza y la valentía con la que juega.
“Juega con mucha confianza”, dijo Boone, sugiriendo que la audacia de Caballero es más valiosa que sus errores ocasionales. Por su parte, Caballero mantiene un enfoque humilde, afirmando que no le importan sus logros individuales, siempre y cuando su equipo siga ganando.
Aún no hay una fecha de regreso confirmada para Anthony Volpe. De hecho, Aaron Boone ha dicho que su vuelta es una decisión que se tomará “día a día”, ya que no quiere arriesgar.
Mientras los Yankees se preparan para la recta final y la postemporada se acerca, el plan en el campocorto sigue sin estar claro. Sin embargo, lo que sí está claro es que Caballero se ha consolidado como una opción sólida y confiable en el campocorto, proporcionando una solución muy necesaria para el equipo en el momento justo.
Seguir leyendo:
Aaron Judge vs. Cal Raleigh: la lucha por el MVP en la Liga Americana
MLB anuncia a los nominados para el prestigioso premio Roberto Clemente
Dominicano Robinson Canó, exjugador de Yankees y Mets llegó a 4,000 hits en su carrera