Bayern Munich vence al Chelsea con doblete de Harry Kane en el debut de la Champions League

El Bayern Munich se impuso 3-1 al Chelsea en Stamford Bridge en el arranque de la Champions League, con Harry Kane como gran protagonista. El delantero inglés firmó un doblete que lo convirtió en el máximo goleador británico en la historia de la competición, superando a David Beckham.

El encuentro comenzó con un golpe de realidad para los dirigidos por Enzo Maresca. Pese a dominar los primeros minutos, un error defensivo abrió el marcador. Tras una acción confusa en la que el balón rebotó en el árbitro español José María Sánchez Martínez, Joshua Kimmich reanudó rápido, Michael Olise desbordó y su centro fue desviado por Trevoh Chalobah hacia propia portería.

Minutos después, Kane amplió la ventaja desde el punto de penalti tras una falta de Moisés Caicedo. El inglés, letal desde los once metros, alcanzó 24 aciertos en 25 intentos con la camiseta bávara.

El Chelsea reaccionó al filo del descanso con un golazo de Cole Palmer, que celebró así su partido número 100 con los ‘Blues’. El atacante inglés, que ya suma 45 dianas con el club, recortó diferencias y devolvió la esperanza a la afición.

Sin embargo, en el segundo tiempo el Bayern recuperó el control. Robert Sánchez sostuvo a los londinenses con paradas de mérito, incluida una intervención que recordó a la histórica atajada de Iker Casillas a Perotti, pero no pudo evitar el segundo tanto de Kane. El goleador inglés aprovechó un error en salida de balón y sentenció con un disparo ajustado.

El Chelsea acarició el descuento en los minutos finales gracias a una gran definición de Palmer tras pase de Andrey Santos, pero el VAR anuló la jugada por fuera de juego.

El 3-1 final supone un aviso para el campeón del Mundial de Clubes, que comprobó que la Champions League exige mucho más que el torneo disputado en Estados Unidos este verano.

