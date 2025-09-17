Trent Alexander-Arnold se lesionó el bíceps femoral y será baja hasta ocho semanas con el Real Madrid

Trent Alexander-Arnold, lateral inglés fichado este verano por el Real Madrid procedente del Liverpool, tuvo que abandonar el partido frente al Olympique Marsella apenas a los cinco minutos tras resentirse del muslo izquierdo.

El parte médico emitido este miércoles confirmó que el defensor sufre “una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda” y que queda “pendiente de evolución”. Según los plazos habituales, podría estar fuera entre seis y ocho semanas, lo que lo dejaría fuera de varios compromisos clave en Europa y en LaLiga.

El internacional inglés se echó la mano a la parte posterior del muslo tras un esprint para controlar un pase de Thibaut Courtois y fue sustituido de inmediato por Dani Carvajal. El veterano lateral, sin embargo, también acabó siendo protagonista negativo, al ser expulsado en la segunda mitad tras un cabezazo al portero argentino Gero Rulli.

Alexander-Arnold, que había sido suplente el pasado sábado en Liga contra la Real Sociedad, regresaba al once inicial en el arranque europeo tras un inicio de curso marcado por la rotación con Carvajal.

Hasta el momento había disputado 151 minutos en LaLiga y ya había tenido presencia en el Mundial de Clubes en Estados Unidos, aunque en la semifinal frente al PSG no pudo jugar por molestias físicas.

