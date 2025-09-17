Liverpool rescató victoria sobre el Atlético en Champions League con testarazo soberbio de Virgil van Dijk

El Liverpool logró una victoria agónica frente al Atlético de Madrid al imponerse 3-2 en casa, gracias a un gol de cabeza de Virgil van Dijk en el tiempo de descuento.

Como se esperaba, los locales salieron explosivos en el primer tiempo: Andy Robertson abrió el marcador muy pronto, apenas comenzado el partido, y Mohamed Salah amplió la ventaja para el Liverpool antes de que se cumplieran seis minutos.

El Atlético, abrumado al principio, intentó recomponerse. Marcos Llorente recortó distancias justo antes del descanso tras una notable jugada colectiva rojiblanca que logró entrar al área inglesa. El 2-1 al medio tiempo daba esperanzas al equipo de Diego Simeone.

Ya en la segunda parte del encuentro, el Atlético salió con mayor impulso. El equipo colchonero buscó espacios, presionó con más convicción, y Llorente volvió a aparecer para empatar en el minuto 81 con una espectacular volea, aprovechando un rechazo tras un disparo desde la frontal.

Parecía que los visitantes podían llevarse al menos un punto de Anfield. Sin embargo, en los últimos minutos de añadido, Van Dijk remató de cabeza un córner picado al corazón del área para dar la victoria al Liverpool.

Debido a ese gol, un fanático supuestamente insultó al entrenador del Atleti Diego Simeone, quien tras una rabieta fue expulsado al final del partido por sus reacciones tras el gol de Van Dijk.

El resultado deja al Liverpool con un inicio sólido en su grupo de Champions, mientras que el Atlético deberá mejorar de cara a los próximos encuentros para seguir con opciones.

