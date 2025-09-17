ICE arresta a presunto pandillero de Sureños en Río Grande

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) informó este martes que agentes de su Unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) en el Valle del Río Grande arrestaron el 9 de septiembre a Gerardo César Ramírez-Garza, de 33 años, señalado como supuesto miembro de la pandilla Sureños y con antecedentes de deportación.

Según el comunicado del ICE, Ramírez-Garza, de origen mexicano, contaba con condenas previas en Texas, incluyendo una sentencia de dos años en la prisión federal de Huntsville. Al momento de su detención enfrentaba cargos por revocar su libertad condicional tras ser encontrado en posesión de narcóticos.

“Este peligroso delincuente convicto ya no deambulará por las calles del sur de Texas”, declaró Mark Lippa, agente especial adjunto a cargo de HSI en el Valle del Río Grande, citado en el comunicado.

Añadió que el caso refleja “el compromiso inquebrantable” de la agencia para enfrentar a “pandilleros sureños que violan flagrantemente nuestras leyes de inmigración”.

De acuerdo con el ICE, Ramírez-Garza ingresó por primera vez a Estados Unidos en 1992 con una visa de no inmigrante, pero permaneció en el país más allá del tiempo permitido. Entre 2005 y 2010 fue detenido en varias ocasiones por cargos de agresión, y en 2010 fue deportado a México a través del puerto de Hidalgo, Texas.

Posteriormente reingresó al país de manera irregular en múltiples ocasiones, según la agencia.

Historial criminal según ICE

En 2012 fue condenado en el condado de Hidalgo por agresión agravada con un arma mortal y sentenciado a dos años de prisión. Tras varias deportaciones, un juez de inmigración ordenó su expulsión en 2018, lo que derivó en su regreso a México por el puerto de entrada de Brownsville.

Actualmente enfrenta cargos federales por reingreso ilegal tras deportación. Según ICE, de ser declarado culpable podría recibir nuevas sanciones, entre ellas prisión y expulsión definitiva de Estados Unidos.

El organismo detalló que el operativo contó con la cooperación de autoridades locales. En el comunicado, HSI subrayó que este arresto forma parte de sus esfuerzos para combatir las amenazas transnacionales y los delitos relacionados con pandillas, reafirmando su compromiso de “garantizar la seguridad de las comunidades en todo el país”.

