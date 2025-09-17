Latin Grammy 2025: Lista de nominados

Este miércoles 17 de septiembre, la Academia Latina de la Grabación presentó a los nominados de su edición número 26 de los Latin Grammy.

Por decimoquinta vez, la celebración de la música latina se llevará a cabo el próximo 13 de noviembre en Las Vegas, Nevada, específicamente en el MGM Grand Garden Arena.

Los nominados de esta edición fueron escogidos entre más de 20,000 obras presentadas. Se evaluó sobre el material publicado entre el 1 de junio del 2024 y el 31 de mayo del 2025. Para esta edición, la Academia presentó dos nuevas categorías: Mejor Canción Raíces y Mejor Música Para Medios Audiovisuales.

Manuel Abud, CEO de los Latin Grammy, destaca que estas nuevas categorías se agregan como respuesta al momento que está viviendo la industria ahora y con intención de representarla cada vez mejor. También destacó durante la presentación de los nominados que en estos tiempos se tiene que tener más presente a la música como “un poderoso puente de unión”.

Hace un mes, la Academia informó que en esta edición reconocerán con el Premio a la Excelencia Musical a la puertorriqueña Olga Tañón, a la peruana Susana Baca, al español Enrique Bunbury, a la brasileña Ivan Lins y al trío mexicano Pandora. Además, Raphael será reconocido en esta edición como Persona del Año.

Lista de nominados

Álbum del Año

‘Cosa Nuestra – Rauw Alejandro

‘Debí Tirar Más Fotos’ – Bad Bunny

‘Papota’ – CA7RIEL y Paco Amoroso

‘Raíces’ – Gloria Estefan

‘Puñito de Yocahú’ – Vicente García

‘Al Romper la Burbuja’ – Joaquina

‘Cancionera’ – Natalia Lafourcade

‘Palabra de To’s Seca’ – Carín León

‘Caju’ – Liniker

‘En Las Nubes – Con Mis Panas’ – Elena Rose

‘¿Y Ahora Qué?’ – Alejandro Sanz

Grabación del Año

‘Baile Inolvidable’ – Bad Bunny

‘DTMF’ – Bad Bunny

‘El Día del Amigo’ – CA7RIEL y Paco Amoroso

‘Tetas’ – CA7RIEL y Paco Amoroso

‘Desastres Fabulosos’ – Jorge Drexler y Conociendo Rusia

‘Lara’ – Zoe Gotusso

‘Si Antes Te Hubiera Conocido’ – Karol G

‘Cancionera’ – Natalia Lafourcade

‘Ao Teu Lado’ – Liniker

‘Palmeras en el Jardín’ – Alejandro Sanz

Canción del Año

‘Baile Inolvidable’ – Bad Bunny

‘Bogotá’ – Andrés Cepeda

‘Cancionera’ – Natalia Lafourcade

‘DTMF’ – Bad Bunny

‘El Día del Amigo’ – CA7RIEL y Paco Amoroso

‘Otra Noche de Llorar’ – Mon Laferte

‘Palmeras en el Jardín’ – Alejandro Sanz

‘Si Antes Te Hubiera Conocido’ – Karol G

‘Tetas’ – CA7RIEL y Paco Amoroso

‘Veludo Marrom’ – Liniker

Mejor Nuevo Artista

Alleh

Annasofia

Yerai Cortés

Juliane Gamboa

Camila Guevara

Isadora

Alex Luna

Paloma Morphy

Sued Nunes

Ruzzi

Mejor Canción Raíces

‘Aguacero’ – Luis Enrique y C4 Trío

‘Como Quisiera Quererte’ – El David Aguilar y Natalia Lafourcade

‘El Palomo y la Negra’ – Natalia Lafourcade

‘Ella’ – Anita Vergara y Tato Marenco

‘Jardín del Paraíso’ – Monsieur Periné, Julio Reyes y Bejuco

‘Lo Que Le Pasó A Hawaii’ – Bad Bunny

Mejor Música para Medios Audiovisuales

‘Cada Minuto Cuenta’ (Prime Video) – Pedro Osuna

‘Cien años de Soledad’ (Netflix) – Camilo Sanabria

‘El Eternauta’ (Netflix) – Federico Jusid

‘In The Summers’ – Eduardo Cabra

‘Pedro Páramo’ (Netflix) – Gustavo Santaolalla

Mejor Álbum Vocal Pop

‘Cuarto Azul’ – Aitana

‘¿Y Ahora Qué?’ – Alejandro Sanz

‘En las Nubes – Con Mis Panas’ – Elena Rose

‘Palacio’ – Elsa y Elmar

‘Al Romper la Burbuja’ – Joaquina

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional

‘Bogotá’ – Andrés Cepeda

‘Lo Que Nos Faltó Decir’ – Jesse & Joy

‘Natalia Lafourcade Live at Carnegie Hall’ – Natalia Lafourcade

‘Después de los 30’ – Raquel Sofía

‘Cursi’ – Zoe Gotusso

Mejor Canción Pop

‘Bogotá’ – Andrés Cepeda

‘El Día del Amigo’ – Ca7riel & Paco Amoroso

‘Te Quiero’ – Nicole Zignago

‘Soltera’ – Shakira

‘Querida Yo’ – Yami Safdie & Camilo

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina

‘Orión (Sistek Remix)’ – Boza, Elena Rose y Sistek

‘Ella Quiere Techno’ – Imanbek y Taichu

‘Qqqq’ – ElaMinus

‘Rulay en Dubai (Extended)’ – Mr. Pauer, Villa Electronika y DJ Polin

‘Veneka’ – Rawayana ft. Akappelah

Mejor Fusión / Interpretación Urbana

‘Capaz (merenguetón)’ – Alleh y Yorghaki

‘DTMF’ – Bad Bunny

‘De Maravisha’ – Tokischa ft. Nathy Peluso

‘La Plena’ – W Sound 05 – W Sound ft. Beele & Ovy On The Drums

‘Roma’ – Jay Wheeler

Mejor Interpretación Reggaeton

‘Baja Pa’ Acá’ – Rauw Alejandro ft. Alexis y Fido

‘Voy A Llevarte Pa PR’ – Bad Bunny

‘Dile A Él’ – Nicky Jam

‘Brillar’ – Lenny Tavárez

‘Reggaeton Malandro’ – Yandel ft. Tengo Calderón

Mejor Álbum Música Urbana

‘Debí Tirar Más Fotos’ – Bad Bunny

‘Underwater’ – Fariana

‘Naiki’ – Nicki Nicole

‘MPC (Música Popular Carioca)’ – Papatinho

‘Elyte’ – Yandel

Mejor Canción Rap/HipHop

‘El Favorito de Mami’ – Big Soto ft. Eladio Carrión

‘Fresh’ – Trueno

‘Parriba’ – Akapellah ft. Trueno

‘Sudor y Tinta’ – J Noa y Vakero

‘Thc’ – Arcángel

Mejor Canción Urbana

‘Cosas Pendientes’ – Maluma

‘DTMF’ – Bad Bunny

‘En La City’ – Trueno ft. Young Miko

‘La Mudanza’ – Bad Bunny

‘Xq Eres Así’ – Álvaro Díaz ft. Nathy Peluso

Mejor Álbum Rock

‘Legado’ – A.N.I.M.A.L

‘Luna En Obras’ – Marilina Bertoldi

‘A Tres Días de la Tierra’ – Eruca Sativa

‘Gigante’ – Leiva

‘Novela’ – Fito Páez

Mejor Canción de Rock

‘La Torre’ – Renee

‘Legado’ – A.N.I.M.A.L

‘Sale El Sol’ – Fito Páez

‘TRNA’ – Ali Stone

‘Volarte’ – Eruca Sativa

Mejor Álbum de Pop/Rock

‘Vándalos’ – Bandalos Chinos

‘Malhablado’ – Diamante Eléctrico

‘Malcriado’ – Lasso

‘El Último Día de Nuestras Vidas’ – Dani Martín

‘Ya Es Mañana’ – Morat

‘R’ – Renee

Mejor Canción Pop/Rock

‘Ángulo Muerto’ – Leiva

‘Desastre Fabulosos’ – Jorge Drexler y Conociendo Rusia

‘Lucifer’ – Lasso

‘No Llames Lo Mío Nuestro’ – Joaquina

‘Tu Manera De Amar’ – Debi Nova

‘Un Último Vals’ – Joaquín Sabina

Mejor Álbum de Música Alternativa

‘Para Quien Trabajas Vol. 1’ – Marilina Bertoldi

‘Papota’ – CA7RIEL y Paco Amoroso

‘Bodhiria’ – Judeline

‘Todos Los Días Todo El Día’ – Latin Mafia

‘Daisy’ – Ruswosky

Mejor Canción Alternativa

‘El Ritmo’ – Bandalos Chinos

‘Joropo’ – Judeline

‘Siento Que Merezco Más’ – Latin Mafia

‘(Sola)’ – Paloma Morphy

‘Tetas’ – CA7RIEL y Paco Amoroso

Mejor Álbum Salsa

‘Big Swing’ – José Alberto El Canario

‘Fotografías’ – Rubén Blades y Roberto Delgado y Orquesta

‘Mira Como Vengo’ – Issac Delgado

‘Infinito Positivo’ – Los Hermanos Rosario

‘Debut Y Segunda Tanda, Vol. II’ – Gilberto Santa Rosa

Mejor Álbum Cantautor

‘Dos Hemisferios’ – Alejandro y María Laura

‘El Cuerpo Después de Todo’ – Valeria Castro

‘Cancionera’ – Natalia Lafourcade

‘Cosas Que Sorprenden A La Audiencia’ – Vivir Quintana

‘Relatos’ – Ale Zéguer

Mejor Álbum de Música Ranchera/ Mariachi

‘Mi Suerte Es Ser Méxicano’ – Pepe Aguilar

‘Alma De Reyna 30 Aniversario’ – Mariachi Reyna De Los Ángeles

‘¿Quién + Como Yo?’ – Christian Nodal

Mejor Álbum de Música Banda

‘4218’ – Julión Álvarez y su Norteño Banda

’25 Aniversario (Deluxe)’ – Luis Ángel El Flaco

‘Edición Limitada’ – Banda Ms De Sergio Lizarraga

Mejor Álbum de Música Tejana

‘Imperfecto, Vol. 2 – El Plan

‘Yo No Te Perdí – Gabriella

‘Reflexiones – Grupo Cultura

‘El Siguiente Paso (Live Session) – Marian y Mariel

‘Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol. 1/En Vivo) – Bobby Pulido

‘6 – Juan Treviño

Mejor Álbum de Música Norteña

‘El Plan & Manuel Alejandro’ – El Plan & Manuel Alejandro

‘Pasado, Presente, Futuro’ – La Energía Norteña

‘La Lotería’ – Los Tigres Del Norte

‘V1V0’ – Alfredo Olivas

‘Frente A Frente’ – Pesado

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

‘Miranda’ – Ivan Cornejo

‘Leyenda’ – DannyLux

‘Evolución’ – Grupo Firme

‘Palabra de To’s (Seca)’ – Carín León

‘Incómodo’ – Tito Double P

La lista completa de nominados puede ser consultada en la página web de los Latin Grammy.