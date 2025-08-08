Olga Tañón recibirá un Latin Grammy especial

Este jueves la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación dio a conocer las estrellas que serán homenajeadas durante la edición de los Latin Grammy de este año, entere ellas destaca Olga Tañón.

La puertorriqueña será reconocida con un Premio a la Excelencia Musical, pero no será la única, en la lista también se incluye la peruana Susana Baca, el español Enrique Bunbury, la brasileña Ivan Lins y el trío mexicano Pandora.

En las publicaciones hechas por los Latin Grammy, dejan claro que el Consejo Directivo de la Academia Latina de la Grabación ha decidido dar el premio a Tañón porque “es mucho más que un ícono del merengue. Con su poderosa y aguerrida voz, ha incursionado con facilidad en la bachata, la salsa y el pop latino, forjando una carrera versátil y pionera”.

Hasta la fecha, Olga Tañón se ha ganado varios premios Latin Grammys y también ha sido reconocida con el Grammy anglo.

El Premio a la Excelencia Musical se entrega desde el 2004, la iniciativa comenzó justo cuatro después de que se entregara se llevara a cabo la primera edición de los premios.

Durante una década, el Consejo Directivo de la Academia Latina ha reconocido la trayectoria de muchas leyendas latinas, incluyendo a Mercedes Sosa, José José, Roberto Carlos, Willie Colón, Antonio Aguilar, Sandro, Rocío Dúrcal, Paloma San Basilio, Johnny Ventura, Los Tigres del Norte, Chavela Vargas, Cheo Feliciano, Armando Manzanero, José Feliciano, Leo Dan, Oscar D’León, El Gran Combo de Puerto Rico, Ricardo Montaner, Dyango, Wilfrido Vargas, Pimpinela, José Luis Rodríguez ‘El Puma’, Gilberto Santa Rosa, Joaquín Sabina, Yordano y otros.

La edición número 26 de los Latin Grammy se llevará cabo el 13 de noviembre, y tendrá lugar en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Los nominados serán anunciados el próximo 17 de septiembre.

Sigue leyendo:

• Olga Tañón niega que su hijo esté en rehabilitación: “No se metan con los hijos de la gente”

• Puerto Rico tiene defensores: Luis Fonsi, Marc Anthony, Olga Tañón, Adamari López…

• Olga Tañón y el enternecedor mensaje que envía por su hijo