Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del miércoles 17 de septiembre de 2025

Aquí tienes los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy miércoles 17 de septiembre. El total del pozo de los premios en efectivo es de $3,800,000 millones de dólares.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) brinda a sus jugadores distintas opciones para participar. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del miércoles 17 de septiembre

Los números ganadores son: 05 06 12 13 18 20 26 39 40 42 43 44 45 61 62 65 69 74 76 77

Números ganadores de Numbers del miércoles 17 de septiembre

Combinación mediodía: 07 07 09

Combinación noche: 03 01 01

Números ganadores de Win 4 del miércoles 17 de septiembre

Combinación mediodía: 00 06 03 09

Combinación noche: 03 01 06 04

Números ganadores de Take 5 del miércoles 17 de septiembre

Combinación mediodía: 09 13 22 26 36

Combinación noche: 05 14 28 31 32

Números ganadores de Cash4Life del miércoles 17 de septiembre

Los números ganadores son: 27 29 33 34 50

Errores comunes a evitar al jugar a juegos de lotería

Al jugar a la lotería, es importante evitar ciertos errores que reducen las posibilidades de ganar.

Sin ir más lejos, uno de los más típicos es elegir números en función de fechas de cumpleaños o aniversarios. Esto hace que se limite la selección de números a solo aquellos entre 1 y 31, lo que significa que se están ignorando muchos otros números potencialmente ganadores.

Otro error común es no verificar los resultados de la lotería. Pueden escaparse ciertos premios menores que podrían haberse ganado. Asimismo, es importante verificar los boletos de lotería cuidadosamente, ya que se han dado casos de jugadores que han descartado boletos ganadores por error.

Para finalizar, se aconseja evitar depender únicamente de la suerte. Aunque la lotería es un juego de azar, hay ciertas normas y pautas como mencionábamos arriba que pueden aumentar las posibilidades de ganar.

Estrategias para elegir tus números de lotería

Seleccionar tu jugada de lotería puede ser un un desafío por la dificultad de escoger, pero hay algunas tácticas que pueden hacer fácil este proceso a la vez que hacen aumentar las posibilidades de ganar.

Una opción es utilizar un enfoque estadístico, analizando las frecuencias de los números sorteados anteriormente y decantando tu elección por aquellos que aparecen con mayor frecuencia. Esto se basa en la teoría de que los números que han salido más veces en el pasado tienen una mayor probabilidad de ser sorteados nuevamente en el futuro.

Otra estrategia es usar un enfoque de números fríos y calientes, seleccionando números que no han sido sorteados previamente (números fríos) o números que han sido sorteados con frecuencia en un período corto (números calientes). Algunos jugadores prefieren combinar números fríos y calientes en un solo boleto.

Otra forma útil es usar sistemas de ruedas, que consisten en seleccionar grupos de números y combinarlos en diferentes boletos de lotería. Este enfoque garantiza que, si se aciertan algunos números del grupo seleccionado, habrá múltiples boletos ganadores.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Canjear tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso poco complicado, pero hay que seguir algunas instrucciones para recibir el pago completo sin inconveniencias.

Los premios de un máximo de $600 se pueden cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Si son mayores, previamente se necesita rellenar un formulario de reclamo y presentar el boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

¿Puedo participar en la Lotería de Nueva York si no soy residente de Nueva York?

Sí, cualquier persona mayor de 18 años puede jugar a la Lotería de Nueva York, independientemente de su lugar de residencia.

Otros resultados de la Lotería