Cuándo conviene reservar pasajes para viajar en las fiestas de fin de año

Septiembre puede parecer demasiado temprano para pensar en los vuelos de Navidad y Año Nuevo, pero este año esperar demasiado podría salir caro.

Los precios de los pasajes aéreos en Estados Unidos estaban en agosto 23.4% por encima de los niveles de hace un año, según un análisis de NerdWallet basado en los últimos datos de inflación del gobierno federal.

Y las primeras estimaciones específicas para las fiestas tampoco son alentadoras: los vuelos domésticos para viajar entre el 18 de diciembre de 2026 y el 3 de enero de 2027 estaban alrededor de 18% más caros que el año pasado, mientras que los internacionales mostraban un aumento cercano al 19%.

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¿Conviene comprar ya o esperar?

La respuesta depende sobre todo de si el viaje será dentro o fuera de Estados Unidos. Para vuelos dentro de EE.UU., octubre suele ser clave. Los datos históricos más recientes publicados por Google Flights muestran que los pasajes domésticos para Navidad alcanzaron sus precios más bajos, en promedio, 51 días antes de la salida.

El período de precios bajos se extendió generalmente entre 32 y 73 días antes del vuelo, lo que sitúa la ventana más favorable aproximadamente entre mediados de octubre y mediados de noviembre para muchos viajes navideños.

Pero este año existe una diferencia importante. The Points Guy recomendó a comienzos de septiembre adelantar las compras de Navidad respecto de otros años, ante la expectativa de que las tarifas comiencen a subir después de Labor Day. Para Año Nuevo, su consejo es reservar ahora o, como máximo, hacia finales de septiembre.

Por eso, un viajero que encuentre actualmente una tarifa razonable para las fechas que necesita no necesariamente debería esperar hasta octubre con la esperanza de conseguir una gran rebaja.

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Si el viaje es internacional, conviene reservar antes

Para quienes pasarán las fiestas fuera de Estados Unidos, la recomendación es todavía más clara. Google Flights señala que los precios de vuelos internacionales suelen ser más bajos 49 días o más antes de la salida, y advierte que, en general, esperar demasiado no suele producir grandes descuentos.

En otras palabras, si el viaje será a Europa, América Latina u otro destino internacional y las fechas ya están definidas, septiembre es un buen momento para comprar.

México y el Caribe presentan históricamente algo más de flexibilidad: Google encontró que las mejores tarifas aparecieron, en promedio, unos 50 días antes del viaje, dentro de una ventana de entre 26 y 79 días.

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¿Conviene esperar una oferta de último minuto?

Para Navidad y Año Nuevo, generalmente no. Las ofertas de último momento existen, pero son mucho menos previsibles durante períodos de alta demanda.

Going, una plataforma especializada en tarifas aéreas, advierte que los precios suelen subir durante la última semana previa al viaje y que no existe una caída de precios de último minuto en la que se pueda confiar.

Esperar también implica otro riesgo: puede quedar una tarifa relativamente económica, pero no necesariamente en el horario, aeropuerto o vuelo que necesita una familia.

Para quienes viajan con varias personas, reservar antes cobra todavía más importancia porque encontrar cuatro o cinco asientos baratos en el mismo vuelo puede ser más difícil a medida que se acerca la fecha.

El día en que se vuela también puede ahorrar dinero

No solo importa cuándo comprar. Según los datos históricos de Google Flights, volar lunes, martes o miércoles ha resultado aproximadamente un 13% más barato que hacerlo durante el fin de semana. En cambio, elegir un determinado día para comprar el boleto prácticamente no cambia el resultado.

La vieja recomendación de comprar siempre los martes tiene poco sustento: Google encontró que el martes fue apenas 1.3% más barato que el domingo, que fue el día más caro para reservar.

La flexibilidad en las fechas de vuelo importa mucho más.

Para Navidad, otro recurso puede ser viajar el propio 25 de diciembre, históricamente uno de los días menos concurridos en los aeropuertos durante esa semana, según un análisis de cinco años de datos de TSA realizado por NerdWallet.

Qué hacer si todavía no está listo para comprar

No hace falta reservar un vuelo únicamente porque sea septiembre. Una estrategia útil es buscar ahora el itinerario y activar una alerta de precios.

Google Flights permite seguir una ruta determinada y avisa cuando detecta cambios. También indica si una tarifa está por debajo de lo habitual, si es probable que aumente o si existen pocas posibilidades de que baje.

Para las fiestas de 2026, la regla práctica podría resumirse así: los vuelos internacionales conviene asegurarlos cuanto antes; para vuelos domésticos, septiembre y octubre son meses decisivos, y dejar la compra para diciembre implica asumir un riesgo considerablemente mayor.

Con los pasajes de avión actualmente mucho más caros que hace un año, encontrar una buena tarifa puede ser más importante que intentar adivinar el día exacto en que tocará su mínimo.

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