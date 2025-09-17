Pronóstico del clima en Nueva York para este miércoles 17 de septiembre

¿Tienes aún que elegir tu atuendo para salir este miércoles en Nueva York? Antes que nada, las temperaturas estimadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en la Gran Manzana estarán entre los 68 grados Fahrenheit (20ºC) de máxima y los 64 grados Fahrenheit (18ºC) de mínima. Además, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que tú mismo vas a sentir rondará los 64ºF (18ºC) de máxima y 64ºF (18ºC) de mínima.

¿Debería de coger paraguas? Entendemos que ésta puede ser tu siguiente duda y también contamos con respuesta para ti. Según la última información disponible, la posibilidad de precipitaciones es del 60% durante el día y del 84% a lo largo de la noche. La nubosidad, por su lado, será del 46% en el transcurso del día y del 26% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 14.91 mph en el día y los 6.84 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer será a las 06:38 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 19:02 h. En total habrá 12 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana tendremos nubes y claros con probabilidad de lloviznas generalizadas. Las temperaturas tendrán una variación entre los 66 y los 79 grados Fahrenheit (19 y 26ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 55% por la mañana, 2% por la tarde y 55% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

El clima de la Gran Manzana es un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son frecuentes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa atlántica contribuye a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias permanentes durante todo el año, que se vuelven tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos altas temperaturas, inviernos frescos y notables lluvias.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.