Pronóstico del tiempo en Chicago para este miércoles 17 de septiembre

Como bien es sabido el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede sorprenderte más de lo que imaginas.

El clima en Chicago hoy

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas en cuanto a temperaturas, se llegará hasta los 79 grados Fahrenheit (26ºC) de máxima y los 66 grados Fahrenheit (19ºC) de mínima. Asimismo, la sensación térmica o”temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 5.59 mph de máxima en el día y los 4.35 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer se producirá a las 06:33 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 18:57 h. En total habrá 12 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana se prevén nubes y claros. Se estima que la temperatura máxima sea de 81 grados Fahrenheit (27 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 66 (19ºC). ¿Lloverá mañana en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 1% por la mañana, 2% por la tarde y 1% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar bastante en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que se aconseja estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su tiempo impredecible, pero con la preparación adecuada, podrás disfrutar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si cada día te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás listo para lo que te depare el día.