¿Qué necesitan los Yankees para meterse en los playoffs?

El camino de los New York Yankees en la temporada 2025 ha sido una montaña rusa de emociones. Con un inicio dominante, el equipo parecía encaminarse a una clasificación sencilla. Sin embargo, un bajón en su rendimiento ha complicado su panorama, forzándolos a pelear hasta el final para no quedar fuera de los playoffs.

Ahora, con un récord de 84 victorias y 67 derrotas, los dirigidos por Aaron Boone tienen en sus manos su propio destino, pero no hay margen para errores. La competencia en la Liga Americana es feroz, y cualquier resbalón podría costarles la temporada.

Aaron Boone manager de los Yankees. Crédito: AP

Los rivales que acechan la clasificación

El Wild Card de la Liga Americana se ha convertido en una carrera de alarido, con un grupo de equipos luchando por la codiciada clasificación. Los Yankees, aunque lideran la carrera por el comodín, sienten el aliento de sus perseguidores:

Los Houston Astros , con un récord de 83-69, se sitúan a solo medio juego de los Yankees.

, con un récord de 83-69, se sitúan a solo medio juego de los Yankees. Los Boston Red Sox , con 82-69, están a 2 juegos de diferencia.

, con 82-69, están a 2 juegos de diferencia. Los Cleveland Guardians, con 79-71, también mantienen vivas sus esperanzas.

La cercanía de estos equipos significa que los Yankees no pueden bajar la guardia. La presión está sobre el pitcheo y la ofensiva para responder en los momentos clave y evitar cualquier sorpresa en la última semana y media.

La misión de los próximos 11 Juegos

El desafío final para los Yankees es simple pero exigente: ganar la mayor cantidad de juegos posibles para mantener su ventaja y no depender de otros resultados. La clave para la clasificación estará en el desempeño de sus figuras, como Aaron Judge y Cody Bellinger, quienes necesitan ser los pilares de la ofensiva.

El destino del equipo se definirá en el terreno de juego, y no hay mejor momento para demostrar el carácter y el talento de un equipo que aspira a ser campeón. La recta final de la temporada promete ser un espectáculo de alto nivel, con los Yankees luchando por mantener viva la esperanza de toda su afición.