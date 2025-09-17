Resultado Lotería LEIDSA hoy: consulta los números ganadores del miércoles, 17 de septiembre de 2025

La lotería LEIDSA es una de las favoritas en República Dominicana, con sorteos cada día que otorgan a los participantes la oportunidad de conseguir premios millonarios. Si te interesa participar en esta lotería o sencillamente quieres estar informado de los últimos resultados, sigue leyendo para obtener más información.

Revisa a continuación la combinación ganadora de hoy miércoles, 17 de septiembre de 2025 de la lotería más famosa de República Dominicana. LEIDSA reparte premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres saber los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el lugar adecuado. A continuación, te traemos los últimos resultados de los últimos sorteos celebrados:

LEIDSA | Números ganadores del LEIDSA del miércoles 17 de septiembre

Loto Más: 03

Super Más: 11

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del miércoles 17 de septiembre

Los números ganadores son: 10 23 10

SÚPER KINO TV | Números ganadores del miércoles 17 de septiembre

Los números ganadores son: 71 36 01 76 10 34 65 14 51 13 61 53 72 02 07 67 66 79 08 75

LOTTO POOL | Números ganadores del miércoles 17 de septiembre

Los números ganadores son: 01 07 15 18 30

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del miércoles 17 de septiembre

Los números ganadores son: 02 04 40

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para participar enjugar a LEIDSA, has de adquirir un boleto en uno de los lugares de venta autorizados. Cada boleto cuenta con una serie de números que debes elegir antes del sorteo. El costo del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y en él puedes realizar la cantidad de jugadas que se desee.

Tras haber hecho la combinación de tus números, entrega el boleto al agente de ventas, quien te dará a cambio un recibo que tienes que guardar a buen seguro. Al fin y al cabo, si ganas el premio, tu recibo será tu garantía para reclamarlo.

Para obtener tu premio hay que acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que forman parte del sorteo para llevarse el premio acumulado del día. También los ganadores con cinco, cuatro y tres aciertos reciben premios en metálico.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se realizan todos los días en distintos momentos del día. Por ejemplo, el sorteo de Quiniela Palé Electrónico inicia a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se efectúa a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en otros horarios que te contamos más abajo.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos más populares de LEIDSA, que da a los jugadores la oportunidad de ganar grandes premios. Para jugar Súper Más, se eligen seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si aciertas todos los números, obtendrás el premio mayor.

También puedes llevarte premios secundarios si aciertas cinco, cuatro o tres números. Por otro lado, hay un número adicional, conocido como el “número dorado”, que podría aumentar tu premio siempre y cuando coincida con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se lleva a cabo diariamente a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego de y para jugar debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si consigues acertar los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen más premios disponibles para aquellos que logren algunos de los números principales, así como el número adicional. ¡Así que no pasa nada si no los tienes todos!

El juego consiste en conseguir acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas todos, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellas personas que hayan acertado cuatro números ganadores se llevan 1,000 pesos (18 dólares) y los que aciertan tres números tendrán 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El precio de cada jugada es de RD$25.00. Por su lado, el sorteo de Súper Kino TV se lleva a cabo a diario a las 20:55 horas locales.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Finalmente, Súper Palé es un novedoso juego que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima es de RD$1 y el premio máximo es de RD$3,000 (54 dólares) por peso apostado.

