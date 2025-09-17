Snoop Dogg cancela concierto por polémica con productor

El rapero Snoop Dogg dejó a sus fans de Nueva Zelanda con las ganas de verlo actuar al cancelar tres días antes el concierto que tenía previsto este sábado 20 de septiembre en Auckland.

La noticia fue anunciada por la promotora 4ward Entertainment este miércoles a través de un mensaje que compartieron en su cuenta oficial de Instagram.

“Debido a circunstancias ajenas a nuestra voluntad, Snoop Dogg ya no actuará en Auckland este fin de semana. Pedimos disculpas a todos los fans que esperaban con ansias el concierto del sábado 20 de septiembre. Entendemos la decepción y las molestias ocasionadas“, se lee en la publicación.

Los organizadores añadieron que les entristecía que el concierto ya no fuera posible y que la boletera Eventfinda procesaría automáticamente los reembolsos entre los próximos dos a cinco días.

“Nuestro objetivo era dar un show de primera clase, el primer de Nueva Zelanda y nos entristece que ya no sea posible. Todos los reembolsos serán procesados automáticamente por Eventfinda. Esto llevará 2-5 días, dependiendo de tu banco”.

La cancelación llega justo una semana después de que el nombre del promotor Pato Álvarez volvió a los titulares por razones nada agradables. Tras un juicio de 12 semanas en 2023, Álvarez fue absuelto de 23 cargos de agresión sexual contra varias mujeres, pero declarado culpable de dos, relacionados con una sola denunciante. Su sentencia: 12 meses de arresto domiciliario.

Durante meses, Álvarez intentó mantener su identidad fuera del ojo público, incluso apelando al Tribunal Supremo Nueva Zelanda, que finalmente le negó la supresión de su nombre en una sentencia emitida el martes.

El espectáculo en Auckland estaba siendo promocionado por NZ Touring & Events, compañía en la que la directora oficial es Monique Lee, esposa de Álvarez. Sin embargo, el propio Álvarez reconoció la semana pasada que él era el promotor real del show.

“El equipo de Snoop nos contactó directamente, pues quería hacer una parada en Nueva Zelanda de camino a Australia”, explicó en su momento.

Aunque en el comunicado oficial nadie menciona directamente la situación judicial de Álvarez como causa de la cancelación de Snoop Dogg, las piezas del rompecabezas parecen encajar solas.

