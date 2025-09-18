3 policías muertos y 2 heridos deja balacera en tranquila zona rural en Pensilvania

Tres policías murieron y dos resultaron heridos al ser baleados anoche en una tranquila zona rural en el condado York, Pensilvania, por un hombre que fue abatido por las autoridades.

Los dos policías heridos se encontraban en estado crítico, pero estable en York Hospital. Las autoridades no identificaron de inmediato al pistolero ni las víctimas. Tampoco describieron las circunstancias de los disparos, alegando que la investigación está en curso.

El tiroteo se produjo en la zona del municipio de North Codorus, a unas 115 millas (185 kilómetros) al oeste de Filadelfia, no lejos del límite con Maryland. Los policías se encontraban en el lugar, en medio de tierras de cultivo onduladas, para dar seguimiento a una investigación relacionada con un caso doméstico que había comenzó el martes. “Éste es un día absolutamente trágico y devastador”, declaró el gobernador Josh Shapiro. “Lamentamos la pérdida de tres valiosas almas que sirvieron a este condado, a esta Commonwealth, a este país”.

“Este tipo de violencia no está bien. Necesitamos mejorar como sociedad”, agregó Shapiro en una conferencia de prensa, citado por ABC News.

La fiscal general Pamela Bondi calificó la violencia contra la policía como “una lacra para nuestra sociedad”. Añadió que agentes federales se encontraban en el lugar para apoyar a los agentes locales.

Las condolencias comenzaron a llegar desde los departamentos de policía de toda la región en redes sociales y la gente comenzó a dejar flores en la sede del Departamento de Policía Regional de Northern York. “El dolor será insoportable, pero lo soportaremos”, declaró el comisionado de la Policía Estatal de Pensilvania, Christopher Paris, quien prometió una investigación exhaustiva y justa.

Decenas de policías y vehículos de emergencia, con las luces encendidas, formaron una procesión hacia la oficina del forense. También la gente se alineó en la carretera con banderas estadounidenses y saludó a su paso.

Dirk Anderson, un agricultor que vive al otro lado de una carretera rural de dos carriles del lugar de los hechos, dijo que estaba en su taller “cuando oímos disparos”, que describió como “bastantes”. Vio llegar un helicóptero y una gran cantidad de vehículos policiales.

Fue uno de los días más mortíferos para la policía de Pensilvania en este siglo. En 2009, tres agentes de Pittsburgh que respondían a un altercado doméstico fueron emboscados y murieron a manos de un pistolero con chaleco antibalas.

Noticia en desarrollo.