Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 18 al 24 de septiembre

Estreno de la obra musical “Mexodus”

Nueva York abre sus puertas a “Mexodus”, un musical que enaltece la conexión histórica entre Estados Unidos y México. Creado e interpretado por el salvadoreño-estadounidense Brian Quijada y el afroamericano Nygel D. Robinson, bajo la producción de Audible Theater y P3 Productions, la obra teatral fusiona reguetón, hip hop gospel y live looping, para revivir una historia silenciada: la de los miles de esclavos que huyeron del sur de EE.UU. no hacia el norte, sino hacia la libertad que encontraron cruzando el Río Bravo rumbo a México. En el Minetta Lane Theatre (18 de Minetta Lane, entre MacDougal y la Sexta Avenida). Hasta el 18 de octubre. Las entradas están disponibles en www.AudiblexMinetta.com.

Cortesía: Curtin Brown Crédito: Curtin Brown | Cortesía

Premiere de “A Tiro Limpio” en el United Palace

En el marco del Mes de la Herencia Hispana, Spanglish Movies y el New York Latino Film Festival (NYLFF) presentan la premiere en Estados Unidos de la película de acción dominicana “A Tiro Limpio”. La cita será este jueves 18 de septiembre en el United Palace Theater. La proyección especial contará con la presencia del elenco y el equipo de producción, y forma parte de la celebración del 25 aniversario del NYLFF, festival que se ha consolidado como una plataforma esencial para destacar y amplificar las voces del cine latino. La película llegará a salas de cine el viernes 26 de septiembre. Más información: https://ver2.spanglishmovies.com.

Cortesía

Eataly celebra 15 años en Flatiron

Inaugurado el 31 de agosto de 2010, Eataly Flatiron (200 5th Ave) acaba de cumplir 15 años. Bajo la filosofía de “comer, comprar, aprender”, enfocada en ingredientes de calidad y productores artesanales, Eataly ha crecido hasta contar con cinco locaciones en la ciudad, además de su expansión en Estados Unidos y Canadá. Para celebrar el aniversario y su amor por el primer hogar en Nueva York, Eataly Flatiron brindará una fiesta en toda la tienda este jueves 18 de septiembre, de 6:00 a 8:00 pm. Los asistentes podrán disfrutar de 15 estaciones con algunas de las preparaciones más icónicas de la marca, entre ellas agnolotti del plin hechos en casa, risotto de azafrán con ragú de ossobuco, tiramisú de pistacho, mini sándwich de prime rib y mucho más. Los boletos están disponibles en www.eataly.com.

Cortesía Eataly

Festival Culinario “Perú Mucho Gusto”

Del 19 al 21 de septiembre, el Greenpoint Terminal Warehouse de Brooklyn (73 West St., Brooklyn) recibirá el Perú Mucho Gusto Culinary Festival, un evento que reúne lo mejor de la gastronomía peruana. Durante tres días, los asistentes podrán degustar platos representativos de la costa, los Andes y la Amazonía, conocer a chefs y embajadores culinarios que compartirán historias y tradiciones detrás de cada receta, y disfrutar de música en vivo, danzas tradicionales y exhibiciones artesanales que reflejan la riqueza cultural del Perú. La noche de apertura, el viernes 19 de septiembre, ofrecerá degustaciones gratuitas durante las primeras horas, sujetas a disponibilidad. Viernes, de 5:00 a 8:00 pm; sábado y domingo, de 11:00 am a 6:00 pm. Boletos:https://perumuchogusto.com/newyork.

Shutterstock

Tito Puente Jr. en el Westfield Garden State Plaza

El Westfield Garden State Plaza (One Garden State Plaza 07652 Paramus NJ) celebrará el Mes de la Herencia Hispana con el regreso de su esperada Salsa Night, este viernes 19 de septiembre, presentando al reconocido músico Tito Puente Jr., hijo del legendario maestro del mambo Tito Puente. La fiesta tendrá lugar al aire libre, e incluirá dos presentaciones en vivo de 45 minutos cada una, a las 6:30 pm y 7:45 pm. Desde las 5:00 p.m., los asistentes podrán disfrutar de un DJ en vivo con éxitos latinos, así como ofertas especiales de comida y bebida de los restaurantes del centro comercial, promociones exclusivas de tiendas participantes, sorteos y actividades interactivas. Más información:https://www.westfield.com.

Foto: Cortesía Westfield

Free Friday Night en el Whitney Museum

Este viernes 19 de septiembre, de 5:00 a 10:00 pm, regresa Mixtape para co-organizar una edición especial de Free Friday Night en el Whitney Museum, en la que se rendirá homenaje a la artista Renée Cox con una velada de música y comunidad. El evento contará con sesiones de DJ a cargo de April Hunt y Fade “The Future” en el lobby, así como un pop-up gastronómico con Tosh’s Patties y productos de Frenchette Bakery. La programación incluye una clase de dancehall. Esta será también la última oportunidad de disfrutar la exposición Christine Sun Kim: All Day All Night en su totalidad, antes de su cierre el 21 de septiembre. Más información: https://whitney.org.

Foto: Cortesía Whitney Museum

Colaboración gastronómica de altura en Foul Witch

El viernes 19 de septiembre, el restaurante Foul Witch (15 Avenue A, New York City, NY 10009 será escenario de una colaboración única entre el chef ejecutivo y copropietario Carlo Mirarchi, nombrado Mejor Chef Nuevo por Food & Wine y destacado en Vogue, Bon Appétit y Grub Street, y el chef Fidel Caballero (Corima) reconocido como Rising Star Game Changer por StarChefs. Los comensales podrán disfrutar de un menú a la carta especial, con platos destacados como porchetta con recado verde, cabeza con piparras encurtidas en koji y mollejas a la parrilla con frijoles cocidos en suero picante y cebollas nuevas. Cena de 5:00 a 10:00 PM. Reservas disponibles en https://resy.com/cities/new-york-ny/venues/foul-witch?date=2025-09-19&seats=2.

El chef ejecutivo y copropietario de Foul Witch, Carlo Mirarchi./Foto: Cortesía Foxglove Communications

The Mambo Legends Orchestra en el Lehman Center

El Lehman Center for the Performing Arts (250 Bedford Park Boulevard West, Bronx), en el marco de su 45 aniversario, presenta el regreso de The Mambo Legends Orchestra junto a Nelson Gonzalez’s All-Star Ensemble con la participación especial de la artista nominada al Latin Grammy Lucrecia y la actuación de la invitada Azul González. La legendaria orquesta, integrada por 21 músicos, rendirá homenaje a los “Big Three” con un espectáculo lleno de energía y tradición latina. El concierto tendrá lugar este sábado 20 de septiembre a las 8:00 pm. Boletos: disponibles en la taquilla llamando al 718-960-8833 (para español: 718-960-8835) o en línea en www.lehmancenter.org.

Cortesía: Lehman Center

Willie Colón en el Ritz Theatre

El legendario músico y productor Willie Colón subirá al escenario del Ritz Theatre de Elizabeth, New Jersey, este sábado 20 de septiembre, para ofrecer un concierto que repasará su trayectoria, sus grandes éxitos y su legado como uno de los referentes más importantes de la música latina. El espectáculo reunirá además al maestro Roberto Quintero, con su proyecto Quintero’s Salsa Project, y al artista colombiano Yutho. A las 7:00 pm. Las entradas están disponibles a través de Ticketmaster.com o llamando al 888 562 8757.

Foto: Cortesía Eva Serebrinsky

Celebre el Día Nacional de la Danza con AILEY

Este sábado 20 de septiembre, AILEY invita a personas de todas las edades y niveles a celebrar el Día Nacional de la Danza participando en talleres gratuitos y disfrutando de increíbles presentaciones de danza. En colaboración con el Museum of the City of New York, AILEY ofrecerá dos talleres de danza gratuitos en el patio del museo: 12:00 PM ? Mambo estilo NY con Katherine Jiménez 1:30 PM ? Clase de Hip Hop con TweetBoogie. Además, los asistentes podrán explorar la exposición Urban Stomp: Dreams & Defiance on the Dance Floor, que recorre 200 años de historia de la danza social en Nueva York (abierta hasta febrero de 2026). También puede aprovechar y probar una clase gratuita de tu elección al comprar boletos para ver al Alvin Ailey American Dance Theater durante la temporada de fiestas en New York City Center. Más información: https://ailey.org.

Foto: Whitney Browne

Kinesis Project Dance Theatre en el Summer on the Hudson

La compañía de danza al aire libre Kinesis Project dance theatre, dirigida por Melissa Riker, llega a Riverside Park South (Hudson River Greenway & W. 62nd St) como parte de “Summer on the Hudson”. Reconocida por sus obras llenas de color y sorprendentemente íntimas, la compañía presentará su nueva propuesta titulada Bridge Matter/The Reach, un performance gratuito para todo el público. La presentación, de una hora de duración, recorrerá desde Locomotive Lawn (62nd Street) hasta el Transfer Bridge (68th Street), transformando el paisaje urbano en un escenario en movimiento. Este domingo 21 de septiembre a las 5:30 pm. Más información: www.kinesisproject.com/events.

Foto: Hisae Aihara

La Ópera Italiana Vuelve a Central Park

El miércoles 24 de septiembre, Opera Italiana Is in the Air regresa a Central Park con un concierto gratuito en el Naumburg Bandshell de 5:30 a 7:00 pm. La soprano Leah Hawkins, el tenor Murat Karahan, músicos de Juilliard, MET y la Filarmónica de Nueva York, y la estreno mundial de una obra del joven compositor de 17 años Luke Soneral, serán los protagonistas de la velada. Bajo la dirección artística de Maestro Alvise Casellati, el evento busca acercar la ópera a todos y crear una experiencia musical inolvidable en el corazón de Nueva York. El programa incluye también grandes clásicos de Verdi, Puccini, Rossini, Leoncavallo y Mascagni. Entrada gratuita. Más información: www.operaitalianaisintheair.com.

El Naumburg Bandshell de Central Park./Shutterstock

BA53MENT, un nuevo santuario coctelero

Esta semana abrió sus puertas BA53MENT (53 West 53rd Street), un refugio escondido bajo el número 53 en Midtown Manhattan, donde la música de alta fidelidad, los cócteles cuidadosamente elaborados y la cultura subterránea se encuentran. Abierto martes, miércoles y jueves de 6:00 a 11:00 pm, ofrece un ambiente único para dejarse llevar por los ritmos de la noche.

Foto: Altamarea Group

El mixólogo Aaron Kim propone cócteles que combinan elegancia clásica y experimentación vanguardista, como Lucid Dream, The Smoke Snow, Pearls & Petals y la opción tiki sin alcohol Island Zest. La carta se complementa con licores premium, vinos seleccionados y creativas alternativas sin alcohol. Mientras que el chef Mark Yu acompaña la experiencia con bocados ligeros y audaces inspirados en la cocina global, desde Nori Furikake Corn y Duck Pie Tee hasta el lujoso Kaluga Caviar Service y los reconfortantes Kimchi Shaker Tots, pensados para compartir y disfrutar. Más información: https://53-nyc.com.

Foto: Altamarea Group

.

