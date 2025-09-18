Brendan Carr, el hombre de Trump al mando de purgar los medios

El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. (FCC), Brendan Carr, uno de los autores del controvertido ‘Proyecto 2025’, ha liderado las presiones de la Administración Trump en la polémica por la cancelación del presentador Jimmy Kimmel tras comentarios sobre la muerte del activista Charlie Kirk, entre acusaciones de censura a la libre expresión.

Carr, un estrecho aliado de Trump, llevaba días presionando a ABC por un monólogo de Kimmel sobre Kirk en el que este criticaba al movimiento MAGA por intentar “obtener rédito político” del asesinato.

El jefe de la FCC dijo anoche en una entrevista con el presentador conservador Sean Hannity que la decisión de ABC de suspender el “late night” es “punto de inflexión” para los medios que sirven a la audiencia “foie gras progre”.

Durante los últimos días, el director del ente encargado de regular las transmisiones de radio y televisión estadounidenses caracterizó las palabras de Kimmel como un “esfuerzo concertado para mentirle al pueblo estadounidense”.

Poco después, la cadena ABC anunció que retiraría el programa de Kimmel de su parrilla “indefinidamente”, algo que se da después de que CBS, otro de los objetivos de la Administración Trump, anunciara la cancelación en 2026 del “Late Show With Stephen Colbert” después de 10 temporadas.

El adalid de Trump por la “libertad de expresión”

Carr, de 46 años y nativo de Washington D.C., comenzó en la FCC como abogado de plantilla en 2012. Pronto comenzó a hacerse de un nombre en los círculos conservadores de la política

Durante el primer mandato de Trump (2017-2021) trabajó de cerca con el entonces presidente de la comisión, Ajit Pai, y a mediados de 2017 ocupó un escaño como comisionado en la entidad, donde criticó duramente los “sesgos liberales” de los medios estadounidenses.

Su estrecha relación con el centro de pensamiento ultraconservador “The Heritage Foundation” propició su participación en el ‘Proyecto 2025’, visto como manual de estrategia para la campaña y posterior gobierno de Trump, que insistió en desmarcarse de la propuesta.

“La FCC debería promover la libertad de expresión”, escribió Carr en el capítulo dedicado a la comisión, que según advirtió, debería reforzar su control sobre las grandes empresas tecnológicas, a las que acusó de censurar contenidos.

Para muchos analistas, Carr fue la elección más obvia de Trump para dirigir el ente regulador de medios.

“El comisionado Carr es un campeón de la libertad de expresión y ha luchado contra la guerra legal regulatoria que ha sofocado las libertades de los estadounidenses y ha frenado nuestra economía”, declaró Trump al nombrarlo presidente de la FCC en enero.

Poder sobre los medios

Aún cuando no puede censurar de manera directa a los medios de comunicación estadounidenses, la influencia de Carr radica en su poder para limitar o retirar las licencias de transmisión públicas que -según considera- no redunden en beneficio del público estadounidense.

Poco después de su nombramiento, Carr revivió quejas contra las cadenas televisivas CBS, NBC y ABC por “sesgo político”, desestimadas por la Administración del expresidente demócrata Joe Biden por considerar que violaban la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión.

La FCC también decide sobre la legalidad de las fusiones de compañías de medios. Carr vinculó una queja contra CBS por supuestamente editar favorablemente una entrevista en 2024 a la exvicepresidenta Kamala Harris, entonces contrincante presidencial de Trump; con un acuerdo multimillonario de su matriz Paramount para unirse con Skydance, bajo revisión de la entidad.

Paramount decidió resolver la querella pagando una suma millonaria por perjuicios al presidente republicano. Poco después, la FCC autorizó la fusión.

Carr también ordenó la investigación de ABC por sus políticas de diversidad y acusó a Comcast, propietaria de NBC, de “distorsionar las noticias”, ante críticas de legisladores demócratas y activistas, que ven en estas acciones un abuso de poder contra las voces contrarias a las Administración Trump.

Sigue leyendo:

Más de 100 organizaciones de EE.UU. rechazan escrutinio de Administración Trump por asesinato de Charlie Kirk

Trump celebra cancelación de programa de Jimmy Kimmel por expresiones sobre activista conservador Charlie Kirk

Amenaza de Trump de atacar a la “izquierda radical” tras asesinato de Kirk genera temores entre sus adversarios

Despiden en Univision a directora de Talento por publicación sobre el crimen de Kirk