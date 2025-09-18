ChatGPT identificará si un usuario es menor de 18 años y bloqueará contenido inapropiado

OpenAI ha anunciado nuevas medidas de seguridad para su chatbot ChatGPT con el objetivo de reforzar la protección de los más jóvenes en la plataforma.

La compañía liderada por Sam Altman implementará un sistema capaz de detectar automáticamente si un usuario es menor de 18 años, lo que activará filtros especiales para bloquear contenido inapropiado y ofrecer una experiencia adaptada a la edad del usuario.

Hasta ahora, ChatGPT permitía a los usuarios configurar la forma en que la IA responde a través de su página de personalización. Con la última actualización, OpenAI ha reunido en un solo apartado la configuración de personalidad, las instrucciones personalizadas y los recuerdos, lo que facilita que cada persona ajuste la interacción según sus preferencias.

Pero el gran cambio llega con la detección de edad. Si el sistema determina que la persona es menor de edad, la conversación se ajustará a políticas más estrictas, bloqueando contenido sexual explícito, información sensible y evaluando la necesidad de protocolos de seguridad adicionales.

Cómo funcionará la detección de edad en ChatGPT

Cuando ChatGPT no tenga certeza sobre la edad del usuario, optará siempre por aplicar la experiencia para menores, privilegiando la seguridad. Los adultos, por su parte, podrán verificar su edad para acceder a funciones y contenidos sin restricciones.

OpenAI también introducirá herramientas para padres y tutores, que estarán disponibles a partir de septiembre. Estas permitirán vincular la cuenta de un adolescente con la de un adulto responsable, estableciendo límites de uso, horarios de descanso e incluso la desactivación de funciones como la memoria y el historial de chat.

Además, los padres recibirán alertas si el sistema detecta que el menor atraviesa un episodio de angustia significativa.

Con esta actualización, OpenAI busca dar un paso más en la protección digital, garantizando que ChatGPT pueda ser utilizado por adolescentes sin exponerlos a riesgos innecesarios y manteniendo al mismo tiempo la transparencia para los adultos.