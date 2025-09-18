Clayton Kershaw anuncia su retiro de MLB tras 18 temporadas con los Dodgers

Clayton Kershaw, legendario lanzador zurdo de Los Angeles Dodgers, anunció oficialmente que pondrá fin a su carrera en las Grandes Ligas al término de la temporada 2025.

Tras 18 años en las Grandes Ligas, el zurdo deja el béisbol como uno de los lanzadores más dominantes y respetados en la historia de la MLB.

Con 37 años y después de superar varias lesiones, Kershaw volvió en 2025 para ofrecer una temporada sólida: 3.27 de efectividad en 99 entradas, 69 ponches y un récord brillante en agosto de 5-0 con ERA de 1.88.

Además, el 2 de julio registró su ponche número 3,000, uniéndose a un grupo selecto de lanzadores y siendo apenas el cuarto zurdo en lograr la hazaña.

Una carrera llena de éxitos

Marcada por la consistencia y excelencia la carrera de Clayton Kershaw lo coloca entre los mejores lanzadores de todos los tiempos:

3 veces ganador del premio Cy Young (2011, 2013, 2014).

MVP de la Liga Nacional en 2014.

Campeón de la Serie Mundial 2020 con los Dodgers.

10 selecciones al Juego de Estrellas (2011–2019, 2022).

5 títulos de efectividad (ERA leader) en la Liga Nacional.

3,000 ponches en su carrera, logrado en 2025.

94.6 WAR (Wins Above Replacement) a lo largo de su trayectoria.

210 victorias en temporada regular y múltiples apariciones en postemporada.

Kershaw, que firmó un contrato por un año y $7,5 millones de dólares antes de la campaña, decidió que esta será su última temporada como jugador activo.

Sin planes dentro del béisbol

Kershaw adelantó que no tiene planes inmediatos de ser entrenador: “Necesito estar en casa. Necesito estar con mis hijos. Ser entrenador implica el mismo ritmo de viajes, y al menos durante los primeros años, quiero dedicarme a mi familia”.

Considerado uno de los lanzadores más dominantes de su generación junto a leyendas como Sandy Koufax, Pedro Martínez y Randy Johnson; Kershaw pone fin a su carrera.

Los fanáticos de los Dodgers y del béisbol en general disfrutan los últimos lanzamientos de un pitcher histórico. Clayton Kershaw cierra su carrera con un legado imborrable, que lo llevará directo al Salón de la Fama de Cooperstown cuando sea elegible.

