Jueza ordena la expulsión de activista palestino Mahmoud Khalil

Una jueza de Estados Unidos ordenó deportar al líder de varias protestas estudiantiles propalestinas Mahmoud Khalil a Argelia o Siria, tras no revelar información en su solicitud de tarjeta de residencia, según documentos judiciales presentados el 17 de septiembre.

“Por la presente se ordena además que el demandado sea removido de Estados Unidos a Argelia, o alternativamente a Siria“, escribió la jueza Jamee Comans en el texto.

La orden fechada el 12 de septiembre señala la falta de información completa en la solicitud migratoria de Khalil.

Este “no fue un descuido por parte de un solicitante desinformado o sin educación (…). Este tribunal encuentra que el demandado tergiversó intencionadamente hechos materiales”, asegura.

Fue detenido en marzo

Khalil, en un comunicado a la Unión estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), respondió que “no es ninguna sorpresa que la administración de Trump continúe tomando represalias” en su contra “por ejercer” su derecho a la libertad de expresión.

El líder estudiantil nació en Siria de padres palestinos, pero es residente legal permanente en Estados Unidos y está casado con una ciudadana y es padre de un hijo nacido en el país.

Khalil fue detenido en marzo y estuvo tres meses privado de su libertad mientras enfrentaba una posible deportación.

El exalumno de la Universidad de Columbia fue uno de los líderes más visibles de las protestas propalestinas en campus universitarios de todo Estados Unidos contra la conducción de Israel de su guerra en Gaza contra el movimiento islamista Hamás.

Sigue leyendo: