Mahmoud Khalil se reúne con manifestantes propalestinos por primera vez tras liberación

El activista Mahmoud Khalil se reunió el domingo con cientos de manifestantes propalestinos en la ciudad de Nueva York por primera vez desde su liberación del centro de detención en Luisiana, donde permaneció 104 días tras ser arrestado por las autoridades de inmigración.

A pocos metros de la Universidad de Columbia, estaba su antiguo alumno, que participó en las protestas como moderador entre los estudiantes y el centro educativo el año pasado, tras su retorno a la Gran Manzana la noche anterior al ser puesto en libertad el viernes.

Khalil tomó la palabra levantando el puño ante un público deseoso de escucharlo, que lo recibió con aplausos y vítores, a pesar de la ola de calor que azota a Estados Unidos, ataviados con grandes banderas palestinas: “Estoy feliz de reunirme hoy aquí con ustedes libremente”.

“¿Quién es Mahmoud Khalil?”

“La administración del presidente Donald Trump ha hecho todo lo posible por presentarme como alguien violento. Mahmoud Khalil es un defensor de los derechos humanos. Mahmoud Khalil es un luchador por la libertad. Mahmoud Khalil es un refugiado“, afirmó en su discurso, donde también se definió como padre, marido y palestino.

Khalil aseguró que se sintió “secuestrado” cuando el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) lo arrestó el pasado 8 de marzo, aunque contaba con una ‘green card’ (permiso de residencia), a las puertas de su hogar y con su esposa embarazada.

Además, recordó que los agentes vestidos de civil lo sacaron del edificio de apartamentos “sin presentarse y sin enseñar una orden de arresto” y que la incomunicación durante las 30 horas siguientes fue lo peor de toda la experiencia.

Meses de detención y protestas en Nueva York

El palestino fue presentado por su mujer, Noor Abdalla, de nacionalidad estadounidense, que declaró que aunque consiguieron “cierta justicia, la justicia tardía es justicia denegada” y que la causa “es más grande que un hombre, una familia, un momento”.

“Mahmoud se perdió el nacimiento de nuestro hijo, pero lo criará con orgullo, fuerza y propósito”, añadió Abdalla, que dio a luz a su hijo en común mientras el activista permanecía en el centro y participó en numerosas protestas en los últimos meses para defender su liberación.

Tras las declaraciones, Khalil encabezó la marcha de manifestantes propalestinos que recorrieron la avenida Amsterdam hasta una de las puertas de Columbia.

Mahmoud Khalil, exalumno de la Universidad de Columbia y activista pro-palestino, en una manifestación de “Bienvenido a Casa” en las escaleras de la Catedral de San Juan el Divino en Nueva York. Crédito: JULIUS CONSTANTINE MOTAL | EFE

En su tiempo en el centro de detención en Luisiana había un cántico, que se suele pronunciar en las protestas, que aseguró que le daba fuerzas: ‘I believe that we will win’ (Creo que venceremos).

Khalil también describió este centro como un dormitorio que compartía con más de 70 hombres: “Pasé mis días escuchando una historia trágica tras otra”.

Decepción con la Universidad de Columbia

El palestino mostró su decepción con Columbia, tanto por la falta de apoyo cuando lo detuvieron como por el “racismo antipalestino” e “histeria fabricada sobre el antisemitismo debido a las protestas, pero (que) no se atreven a hablar de eso en público”.

“Incluso hoy, la Universidad de Columbia se negó a permitir que esta conferencia de prensa y concentración se celebrara a las puertas”, aseguró el activista.

Khalil agradeció los esfuerzos durante estos meses tanto a su mujer como a su equipo legal y a los estudiantes de Columbia, especialmente aquellos que se enfrentan a expulsiones y suspensiones por parte de la universidad por la participación en las protestas estudiantiles.

El palestino fue el primer estudiante detenido por el ICE, acusado de vínculos con Hamás, algo que no se ha probado. Tras él, las detenciones de otros alumnos procedentes de distintas universidades a lo largo del país se sucedieron, aunque la gran mayoría ya fueron puestos en libertad.

“No quiero en absoluto ser la cara del movimiento estudiantil porque hay muchos más estudiantes que son mucho más valientes que yo. Pero aquí estoy. Lo tomaré con orgullo”, reflexionó Khalil.

Con información de EFE

