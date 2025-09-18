ICE critica a Connecticut tras liberar a inmigrante acusado de delitos graves

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) informó este jueves que agentes de su oficina de campo en Boston arrestaron en Hartford, Connecticut, a Mauricio Castiano-Rojas, un inmigrante mexicano indocumentado de 43 años, acusado de múltiples delitos en ese estado.

Según el comunicado del ICE, Castiano-Rojas enfrenta cargos pendientes en Connecticut por venta ilegal de alcohol en un club nocturno, promoción de la prostitución, posesión de sustancias controladas, operación de una fábrica de drogas, posesión con intención de distribuir narcóticos y permitir la prostitución.

Fue detenido el 10 de septiembre, tras haber sido liberado previamente por las autoridades locales.

“El señor Castiano-Rojas no solo infringió la ley migratoria estadounidense, sino que también está acusado de numerosos delitos graves que amenazan la seguridad de nuestros vecindarios de Connecticut”, declaró David Wesling, director interino de la Oficina de Campo de Operaciones de Detención y Deportación de ICE.

Y añadió: “Castiano-Rojas representa una amenaza significativa para la integridad de nuestras comunidades. ICE Boston seguirá priorizando la seguridad pública arrestando y deportando a delincuentes extranjeros de Nueva Inglaterra”.

De acuerdo con el ICE, la Patrulla Fronteriza lo detuvo inicialmente en 2007 tras su ingreso irregular y lo devolvió a México. Posteriormente reingresó sin autorización en una fecha y lugar no determinados.

En agosto de 2025, el Departamento de Policía de Hartford lo arrestó y acusó de los delitos mencionados, pero el Departamento Correccional de Connecticut lo liberó sin notificar al ICE, pese a la orden de detención migratoria presentada.

Castiano-Rojas permanece bajo custodia de ICE a la espera de la resolución de su proceso de deportación, concluye el comunicado.

