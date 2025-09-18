Jugadores del Mónaco se quedan en ropa interior por problemas en el aire acondicionado del avión [Video]

El plantel de AS Mónaco experimentó una situación inusual durante su viaje a Bélgica, donde cayó ante Brujas por la primera jornada de la fase de grupos de la Champions League.

Una avería en el sistema de aire acondicionado del avión contratado para el traslado forzó a los futbolistas y al cuerpo técnico a interrumpir el vuelo y regresar a tierra, alterando su preparación y exponiéndolos a una situación fuera de lo común para un club de elite en Europa.

El viaje comenzó con normalidad en el aeropuerto de salida, sin embargo, apenas la expedición del Mónaco abordó la aeronave, detectó que la temperatura en la cabina empezó a incrementarse rápidamente debido a un problema técnico no previsto en el aire acondicionado.

El ambiente en el interior del avión se volvió sofocante. Las altas temperaturas obligaron a los jugadores de Mónaco, incluido el ex azulgrana Ansu Fati, a quitarse progresivamente la vestimenta oficial.

Varios integrantes del plantel quedaron en ropa interior dentro de la aeronave, según muestran las imágenes difundidas en redes sociales. Algunos, en busca de alivio, improvisaron abanicos con revistas y hasta salieron a pista esperando instrucciones.

La particularidad del episodio quedó reflejada en una secuencia de imágenes que rápidamente se viralizó y recorrió el mundo a través de internet. Varios futbolistas lucieron el torso desnudo, otros solo en ropa interior, y la escena contrasta con las habituales expediciones de equipos de primer nivel, donde la privacidad y el control del entorno suelen ser la norma.

Mónaco cayó ante Brujas

El Mónaco perdió 4-1 este jueves en su visita al Brujas belga en la primera fecha de la Liga de Campeones.

El equipo del Principado, que desperdició un penal por medio de Maghnes Akliouche en el minuto 9 cuando el resultado inicial no se había movido, fue barrido por un equipo belga que marcó sus tres primeros goles en diez minutos; Nicolo Tresoldi (32), Raphael Onyedika (39) y Hans Vanaken (42).

El cuarto gol del Brujas fue obra de Mamadou Diakhon a un cuarto de hora del final, mientras que el ex del FC Barcelona Ansu Fati salvó el honor monegasco en el tiempo añadido.

El delantero culé de 22 años puso así un agridulce epílogo al partido en el que debutó con sus nuevos colores.

