McDonald’s regala Chicken McNuggets: descubre cómo obtenerlos

Del 16 de septiembre hasta el 5 de octubre, McDonald’s ofrece una comida Chicken McNuggets gratis todos los días en ubicaciones seleccionadas de todo el país.

Serán 21 días de comidas gratis en una colaboración de McDonald’s con Amazon, justo antes de los Días de Grandes Ofertas de Amazon Prime. Los fanáticos podrán disfrutar durante tres semanas de un menú de 10 Chicken McNuggets gratis, que incluye papas fritas medianas y una bebida mediana.

¿Cómo obtener Chicken McNuggets gratis?

Para obtener los Chicken McNuggets gratis no se requiere de código promocional, solo debes ser miembro de Amazon Prime, según All Recipes. La forma de aprovecharlo es usando la membresía gratuita de Grubhub+, que viene con la cuenta Prime.

Para canjear tus McNuggets gratis en McDonald’s, sigue estos sencillos pasos:

1.- Añade el menú de 10 McNuggets de Pollo a tu carrito en Amazon.com, la app de Amazon Shopping o la app de Grubhub.

2.- El costo se descontará automáticamente en el proceso de pago.

3.- Solo hay un límite de un menú gratis por día, y la compra debe ser de un mínimo de $20.

Otras promociones de McDonald’s

Por el Día de la Hamburguesa con Queso, McDonald’s ofrece a sus clientes una hamburguesa doble con queso por solo $0.50.

La oferta es exclusiva para pedidos a través de la app, ya sea para recoger en el restaurante o para que la lleven a casa con McDelivery.

