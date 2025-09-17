3 lugares que darán hamburguesas con descuento este jueves

El Día Nacional de la Hamburguesa con Queso se celebrará este jueves 18 de septiembre, y varias cadenas de comida rápida en Estados Unidos han preparado promociones especiales para festejar.

Desde hamburguesas gratis hasta descuentos irresistibles, estas ofertas estarán disponibles solo por tiempo limitado y, en algunos casos, para miembros de programas de lealtad.

Burger King regalará hamburguesas con tocino

La cadena Burger King ofrecerá una Bacon Cheeseburger gratis a quienes realicen una compra mínima de $1 dólar el 18 de septiembre.

Esta promoción forma parte de su ‘Perks Week’, que estará vigente hasta el 21 de septiembre.

Además, como beneficio adicional, sus miembros leales pueden obtener papas fritas gratis de cualquier tamaño una vez por semana hasta finales de 2025, aunque no es posible combinar ambas promociones en una sola transacción.

Freddy’s dará hamburguesas dobles

Entre el 18 y el 21 de septiembre, Freddy’s Frozen Custard & Steakburgers ofrecerá una Original Double Steakburger gratis con cualquier compra de $10 dólares o más.

Esta promoción solo estará disponible para los usuarios registrados en Freddy’s Rewards y deberá canjearse a través de la aplicación oficial de la cadena.

McDonald’s venderá hamburguesas a 50 centavos

McDonald’s también se unirá a la celebración con una oferta especial: una Double Cheeseburger por solo 50 centavos, limitada a una por persona.

Esta promoción exclusiva se aplicará únicamente a los miembros del programa MyMcDonald’s Rewards el 18 de septiembre.

Sigue leyendo:

–Burger King reinventa la Whopper con un nuevo y delicioso ingrediente

–Burger King lanza cubos fantasmales y menú de Scooby-Doo para Halloween

–¿Es un mito la conservación al vacío? Un chef explica por qué se echa a perder más rápido