Estados Unidos aplastó 4-1 a Paraguay y da golpe sobre la mesa en el Mundial 2026

La selección de los Estados Unidos firmó un estreno pletórico en su Mundial 2026 al vencer por 3-1 a un sorpresivamente superado Paraguay. El proyecto de Mauricio Pochettino mostró una cara nunca vista en la selección estadounidense con fútbol asociativo, vértigo en las bandas (especialmente la de Pulisic) y una pegada monumental liderada por Folarin Balogun.

Aunque los pronósticos daban una ligera ventaja inicial al orden táctico de la Albirroja de Gustavo Alfaro, el desarrollo del partido disipó cualquier duda. El conjunto estadounidense se adueñó de la pelota con una posesión asfixiante que llegó a rozar el 63% a lo largo del compromiso.

El primer golpe llegó al minuto 7. El mediocampista de la Juventus Weston McKennie condujo una transición rápida y filtró el esférico para Christian Pulisic. El “Capitán América”, convertido en una auténtica pesadilla por la banda izquierda, desbordó con potencia; al intentar tirar la diagonal retrasada buscando nuevamente a McKennie, el volante paraguayo Damián Bobadilla se interpuso en la trayectoria con tan mala fortuna que terminó desviando el balón hacia el fondo de su propia red.

El tanto en propia puerta desarmó por completo el plan defensivo de Alfaro. Paraguay acusó el impacto psicológico y se atrincheró en su área, permitiendo que el asedio norteamericano fuera incesante. Tras un gol anulado a la media hora por fuera de juego, la recompensa al monólogo local llegó al minuto 31: Pulisic volvió a hacer de las suyas por el carril zurdo, se deshizo de su marcador con un quiebro eléctrico y mandó un centro preciso al corazón del área para que Folarin Balogun definiera con total frialdad frente a Orlando Gill.

Cuando el partido parecía enfilarse al descanso con un cómodo dos a cero, una desatención grosera entre Junior Alonso y Omar Alderete le abrió la puerta a la genialidad. Al minuto 49′, en el tiempo de descuento, Malik Tillman divisó el desmarque de Balogun; el ariete del Mónaco recepcionó en largo, dejó en el camino a Alderete con un amago y sacó un zapatazo que se coló en toda la escuadra, firmando el primer doblete del certamen.

La segunda mitad arrancó con Pochettino dosificando cargas retirando a Pulisic para dar entrada a Sebastian Berhalter, mientras que Alfaro quemó naves dando ingreso a Alejandro Romero Gamarra y al atacante Ramón Sosa.

Paraguay apeló al orgullo de la garra guaraní y encontró el descuento al minuto 73. El guardameta Gill ejecutó un lanzamiento largo que la zaga estadounidense fue incapaz de proteger por alto; el balón le quedó pleno a Julio Enciso, quien con una gran visión de juego asistió al recién ingresado Mauricio para que este colocara un disparo raso y pegado al poste largo.

El gol paraguayo sembró ciertos nervios en el banquillo local, obligando a Pochettino a refrescar el ataque con el ingreso de Timothy Weah y Ricardo Pepi en sustitución de Balogun y Sergiño Dest. Weah estuvo a punto de restaurar la tranquilidad al 78′ con un disparo envenenado que el arquero Gill alcanzó a desviar milagrosamente con la yema de los dedos.

En el tramo final del compromiso Paraguay buscó la heroica mediante balones colgados al área, pero la muralla comandada por Chris Richards se mantuvo firme. En el penúltimo minuto del tiempo reglamentario, McKennie volvió a intentar y sirvió un balón en bandeja de plata para Ricardo Pepi; sin embargo, el delantero mexicoamericano mandó su remate por encima de las nubes del SoFi Stadium en lo que era el cuarto gol cantado.

Sin embargo, los siete minutos de tiempo agregado permitieron que Estados Unidos siguiera con un asedio que dio sus frutos sobre el final del encuentro. Reyna fue el encargado de ponerle la guindilla al pastel con un exquisito disparo de tres dedos para hacer el cuarto gol y sentenciando así el mal inicio de la selección de Paraguay en el Mundial 2026

Estados Unidos solventó con nota sobresaliente su puesta de largo internacional y se embolsó tres puntos de oro que lo catapultan al liderato de un Grupo D que promete emociones de alto voltaje en las próximas jornadas de esta Copa del Mundo 2026.

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