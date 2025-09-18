Modelo Brooks Nader insinuó romance simultáneo con Carlos Alcaraz y Sinner durante el US Open.

La final de US Open no sería lo único que habría perdido Jannik Sinner frente a Carlos Alcaraz. Acostumbrados a competir dentro de la cancha, a los tenistas al parecer les tocó ser rivales en el plano sentimental. El pasado miércoles, la modelo Brooks Nader insinuó que estuvo saliendo con simultáneamente con ambos mientras competían en el US Open de este año.

En una entrevista para el programa Watch What Happens Live with Andy Cohen en la noche del miércoles, la modelo de trajes de baño de Sports Illustrated abordó los rumores durante su aparición.

Fue gracias a la pregunta de una espectadora que Nader abordó los rumores y dejó entrever que había un triángulo amoroso fuera de las canchas. La mujer del público cuestionó si los tenistas sabían “el uno del otro”. Justo en ese momento intervino Cohen, quien matizó interrogante rápidamente: “Se rumoreaba que salías con los dos al mismo tiempo”.

Al principio, Nader se mostró evasiva, aunque dejó algunas pistas que parecían confirmar el rumor. “Solo diré que una dama nunca besa y cuenta (…)¡Y menos dos veces! Eso no está bien”, dijo entre risas.

Sin embargo, en el siguiente comentario Nader pareció confirmar los rumores. “Salir es un término tan vago”, dijo antes de soltar lo que parecía un comentario de reconocimiento ante la pregunta. “¡Mi único punto es que los hombres lo hacen todo el tiempo! ¿Por qué yo no puedo hacerlo?”, aseguró.

@bravowwhl Brooks Nader has something 🔥🔥🔥 to say about her rumored relationships with Carlos Alcaraz and Jannik Sinner WWHL ♬ original sound – BravoWWHL – BravoWWHL

Los rumores de una relación entre Nader y Sinner nacieron debido a su presencia en varios encuentros del US Open. No obstante, después de que Carlos Alcaraz se coronara campeón, la hermana de la modelo Grace Ann Nader, confirmó a ‘E! News’. Aclaró que aún no son oficialmente novios, pero sí han comenzado a salir y a conocerse.

De la relación llama la atención que ella es seis años mayor que él, Nader tiene 28 años y él tiene 22. La modelo viene de una relación en la que contrajo matrimonio por tres años con el publicista Billy Haire.



