Reconocido cantante italiano compara a Jannik Sinner con Hitler y alude al caso de Charlie Kirk

Semanas después de haber perdido la final del US Open frente a Carlos Alcaraz, Jannik Sinner volvió a ser noticia. El rapero Fedez, uno de los cantantes más famosos y escuchados en Italia, hizo una comparación del tenista con Adolf Hitler y terminó mencionado el asesinato al activista Charlie Kirk.

El pasado martes, a través de las stories de su cuenta en Instagram, Fedez compartió una estrofa de lo que sería una de sus nuevas canciones. En ella, apuntó contra Sinner y comparó su tono de voz con el del despiadado líder nazi.

“Los italianos tienen un nuevo ídolo que se llama Jannik Sinner. Un italiano de pura cepa con el acento de Adolf Hitler”, se lee en el escrito.

El polémico rapero, con 3,4 millones de oyentes mensuales en Spotify, no solo criticó a Sinner. Fedez se dedicó a hablar de varias personalidades de la actualidad mundial, como el influencer MAGA recientemente asesinado, Charlie Kirk.

También mencionó a Elly Schlein, política italiana; o el italiano Carlo Acutis, conocido como ‘santo millenial’, que recientemente fue canonizado.

“Han canonizado a un chico de 15 años por su milagro de jugar a la PlayStation sin decir palabrotas. Han disparado a un antiabortista estadounidense. Tranquilos, chicos, el papa sigue en el Vaticano. ¿Habéis oído lo que ha dicho Elly Schlein? ‘Condeno a Israel, pero tengo muchos amigos hebreos’”, concluyó.

Aunque Fedez es milanista, igual que Sinner, su ataque al tenista radica en sus raíces. Sinner nació en San Cándido, una localidad del norte de Italia que también tiene nombre alemán: Innichen. El número dos del ranking ATP es hijo de dos italianos, Jonnah y Singladine, con ascendencia alemana.

La publicación del rapero ha generado una enorme controversia mediática y ha sido tema de debate en redes sociales.



